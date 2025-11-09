Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él sería Douglas Chabbott, la nueva pareja de Sofía Vergara ¡es 14 años menor!

Sofía Vergara, de 53 años, genera rumores de romance con el empresario Douglas Chabbott, tras aparecer juntos en un concierto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Douglas Chabbott es empresario en la industria de la moda y el entretenimiento en EE.UU.
Sofía Vergara fue captada junto a Douglas Chabbott en un concierto de Oasis en Los Ángeles. Foto AFP/Amy Sisman

Sofía Vergara es una actriz barranquillera reconocida a nivel mundial por sus icónicos personajes en diferentes producciones en cine y televisión como Modern Family y Griselda, y aunque suele estar en el centro de conversación por su estilo, esta vez llamó la atención de los seguidores gracias a su situación sentimental.

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Sofía Vergara y Douglas Chabbott?

Pues los rumores comenzaron después de que la actriz de 53 años fuera vista en el concierto de la banda Oasis en Los Ángeles, California, junto al empresario Douglas Chabbott de 39 años.

Sofía Vergara asiste al estreno de "Griselda" en The Fillmore Miami Beach.
Este es el tema por el que más le pregunta a Sofía Vergara. Foto | Romain Maurice.

Lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales pues Sofía Vergara estuvo casada por más de siete años con el actor y productor Joe Manganiello, con quien vivió un proceso de divorcio en el 2023, y desde entonces no ha anunciado oficialmente una relación sentimental con nadie más.

¿Es la primera vez que Sofía Vergara es vista junto al empresario Douglas Chabbott?

Lo que abrió debate sobre la posible situación sentimental que podría estar viviendo Sofía Vergara en la actualidad, pues en varias ocasiones se le ha visto con Douglas compartiendo tiempo de calidad en lugares exclusivos.

 

Douglas es un empresario estadounidense que se desenvuelve en la industria de la moda y el entretenimiento, y a quien no solo se le ha visto en compañía de Sofía Vergara, sino al lado de grandes figuras de la industria como Tom Holland, Vanessa Hudgens y Annita.

Y aunque suele encontrarse regularmente lejos de los reflectores, ha sido fotografiado junto a la actriz en repetidos momentos y su nombre es muy reconocido dentro del mundo del entretenimiento y los negocios.

¿Qué es lo que Sofía Vergara busca actualmente en una relación de pareja?

Sofía Vergara ha expresado en diferentes ocasiones que tiene una lista de requisitos mínimos por cumplir para quien sea su próxima pareja, especialmente en el lado de las aspiraciones, pues en su momento Sofia no deseaba ser madre a una avanzada edad, y fue uno de los puntos de quiebre en su anterior relación.

Rumores, elegancia y amor en el aire: Sofía Vergara y Douglas Chabbott desatan especulaciones sobre un romance discreto.
Sofía Vergara vuelve a ser el centro de rumores amorosos tras aparecer junto a Douglas Chabbott, un empresario 14 años menor. FOTO: ANGELA WEISS / AFP

Además, indicó que la cantidad de dinero y la independencia económica de su pareja es muy importante, pues, aunque ya pasó la página quedó con algunas experiencias encontradas sobre el desequilibrio económico en una relación.

Aunque no existen declaraciones ni de Douglas Chabbott o Sofía Vergara, el público sigue creyendo que entre ellos crece un vínculo emocional estable y discreto, pues continúan apareciendo juntos en eventos sociales de gran importancia y “escapándose” a sitios románticos en algunas ocasiones.

Algunas personas hablan de la diferencia de edad entre ellos, y otras siguen haciendo referencia a la situación emocional de Sofía, pues para sus seguidores, verla en una nueva faceta amorosa es una forma de entender que ya pasó la página y dejó atrás sus antiguas experiencias.

