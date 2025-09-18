Daniella Álvarez recreó coreografía de hace 6 años cuando aún conservaba sus dos piernas

Daniella Álvarez conmovió a sus cientos de seguidores al recrear una coreografía de hace 6 años cuando aún conservaba sus dos piernas. La reconocida modelo colombiana acompañó la publicación con un reflexivo mensaje con el que invitó a los internautas a vivir cada día al máximo.

¿Por qué Daniella Álvarez decidió repetir la coreografía que hizo con sus dos piernas, 6 años después?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Daniella Álvarez compartió un par de videos en los que enseñó una vieja coreografía realizada 6 años atrás cuando aún conservaba sus dos piernas.

Daniella Álvarez suele verse afectada por la salud de su pie | Foto Julien de Rosa / AFP.

La modelo colombiana, quien era amante de la música y el baile, acompañó dicha publicación con un reflexivo mensaje con el que invitó a sus cientos de seguidores en esta red social a vivir el presente al máximo.

"Así me cambió la vida... No hay nada que pueda hacer para cambiarla, pero lo que sí puedo decidir cada día es que mi actitud siga siendo la de siempre. Gracias Dios porque lo que para muchos podría ser una pérdida, para mí ha sido el camino a mi bendición"

La publicación de Daniella Álvarez no pasó desapercibida y rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes reconocieron la valentía de la mujer para continuar con su vida pese a las dificultades.

¿Por qué Daniella Álvarez perdió su pierna izquierda?

Daniella Álvarez tuvo que atravesar por un difícil momento durante el transcurso del 2020 cuando fue diagnosticada con isquemia vascular que dificultaba el flujo sanguíneo y oxígeno hacia su pierna izquierda, ocasionado que esta fuera amputada.

Daniella Álvarez compartió sentido recuerdo en video de cómo bailaba antes | Foto Luis Robayo / AFP.

Esta complicación se presentó luego de una serie de cirugías para tratar un tumor abdominal diagnosticado antes de la isquemia que ocasionó la pérdida de una de sus extremidades.

Sin embargo, pese al difícil momento, Daniella Álvarez siempre se mostró positiva ante esta situación, por lo que una vez fue dada de alta comenzó a tomar sus respectivas terapias para mejorar su calidad de vida al adaptarse a su nueva prótesis que hasta el día de hoy la acompañado en nuevas aventuras.