Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniella Álvarez recreó coreografía de hace 6 años cuando aún conservaba sus dos piernas

Daniella Álvarez volvió a recrear la coreografía que realizó hace seis años, cuando aún tenía sus dos piernas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Daniella Álvarez volvió a bailar la coreografía que hizo con sus dos piernas
Daniella Álvarez recrea coreografía que hizo antes de perder una pierna. (Foto AFP: Luis Robayo).

Daniella Álvarez conmovió a sus cientos de seguidores al recrear una coreografía de hace 6 años cuando aún conservaba sus dos piernas. La reconocida modelo colombiana acompañó la publicación con un reflexivo mensaje con el que invitó a los internautas a vivir cada día al máximo.

Artículos relacionados

¿Por qué Daniella Álvarez decidió repetir la coreografía que hizo con sus dos piernas, 6 años después?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Daniella Álvarez compartió un par de videos en los que enseñó una vieja coreografía realizada 6 años atrás cuando aún conservaba sus dos piernas.

Daniella Álvarez
Daniella Álvarez suele verse afectada por la salud de su pie | Foto Julien de Rosa / AFP.

La modelo colombiana, quien era amante de la música y el baile, acompañó dicha publicación con un reflexivo mensaje con el que invitó a sus cientos de seguidores en esta red social a vivir el presente al máximo.

Artículos relacionados

"Así me cambió la vida... No hay nada que pueda hacer para cambiarla, pero lo que sí puedo decidir cada día es que mi actitud siga siendo la de siempre. Gracias Dios porque lo que para muchos podría ser una pérdida, para mí ha sido el camino a mi bendición"

La publicación de Daniella Álvarez no pasó desapercibida y rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes reconocieron la valentía de la mujer para continuar con su vida pese a las dificultades.

¿Por qué Daniella Álvarez perdió su pierna izquierda?

Daniella Álvarez tuvo que atravesar por un difícil momento durante el transcurso del 2020 cuando fue diagnosticada con isquemia vascular que dificultaba el flujo sanguíneo y oxígeno hacia su pierna izquierda, ocasionado que esta fuera amputada.

Daniella Álvarez compartió sentido recuerdo en video de cómo bailaba antes.
Daniella Álvarez compartió sentido recuerdo en video de cómo bailaba antes | Foto Luis Robayo / AFP.

Esta complicación se presentó luego de una serie de cirugías para tratar un tumor abdominal diagnosticado antes de la isquemia que ocasionó la pérdida de una de sus extremidades.

Artículos relacionados

Sin embargo, pese al difícil momento, Daniella Álvarez siempre se mostró positiva ante esta situación, por lo que una vez fue dada de alta comenzó a tomar sus respectivas terapias para mejorar su calidad de vida al adaptarse a su nueva prótesis que hasta el día de hoy la acompañado en nuevas aventuras.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz, La Toxi costeña Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó cruda indirecta para La Toxi costeña y despertó la polémica, ¿qué dijo?

Yaya Muñoz se desquitó de los que la han criticado, aunque todo parece que aprovechó para irse en contra de La Toxi costeña.

Bella Hadid publicó imágenes desde el hospital Salud

Bella Hadid generó preocupación entre sus seguidores al publicar imágenes desde hospital

Bella Hadid preocupa a sus seguidores tras compartir imágenes desde un hospital y explicar su lucha contra la enfermedad de Lyme.

Salomón Bustamante rompe el silencio ante críticas y rumores de separación amorosa Salomón Bustamante

Salomón Bustamante explota por críticas a su apariencia en medio de rumores de ruptura amorosa

Fan cuestionó aspecto físico de Salomón Bustamante en medio de rumores de ruptura con Laura de León.

Lo más superlike

Shakira sorprende con nuevo concierto de su gira en Argentina Shakira

Shakira confirma nueva parada para su tour “Las mujeres ya no lloran” en Latinoamérica

Shakira añade un concierto más a su gira mundial y redefine el cierre de su tour en Latinoamérica.

Influenciador emabarazó a su novia y suegra Viral

Famoso influencer habría embarazado a su pareja y suegra a la vez: esto se sabe

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard vivieron uno de los momentos más tensos en la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle ganan el reto con una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”

Pareja e inmadurez Curiosidades

Así se ve una persona inmadura en una relación de pareja: 5 señales para tener en cuenta