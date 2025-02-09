Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo le cortó el pelo a Evaluna, así luce ahora

Así fue el cambio de look que le hizo el artista Camilo a su esposa Evaluna Montaner.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Evaluna y Camilo Echeverry
Camilo y Evaluna/AFP: Romain Maurice

El cantante Camilo Echeverry se le midió a cambiarle el look a su esposa Evaluna Montaner y mostró el resultado a sus millones de fanáticos.

¿Por qué Camilo le cambió el look a Evaluna Montaner?

La famosa pareja compartió un video en su canal de YouTube, donde mostraron el proceso y el resultado de su curioso momento juntos.

Evaluna y Camilo en corte de pelo

El artista confesó que quiere aprender a cortarse el pelo solo y cortarle el pelo a su papá, por lo que, Evaluna le pidió que su primer corte fuera con ella.

"Hace rato vengo pensando en que llevo 31 años en este planeta y todavía no sé cortarme yo mismo el pelo. ¿Y si se acaba el mundo y no hay quién me lo corte?? jaja, pero también quiero aprender porque sueño con cortarle el cabello a mi papá y que eso se vuelva un ritual entre nosotros", dijo el colombiano.

¿Cómo le cortó Camilo el pelo a Evaluna?

En medio de su gira, los artistas se dejaron ver desde un hotel, donde el cantante tenía todo un kit para cortar pelo y con ayuda de un tutorial de una influenciadora en YouTube, ambos lograron que Camilo le cambiara el look a Evaluna.

Camio de look de Evaluna a manos de Camilo

El artista le hizo un corte de puntas, donde no solo le quitó lo que tenía quemado, sino que le creó unas pequeñas capas.

Una vez Evaluna vio el resultado, se puso muy feliz de cómo quedó, pues sintió que se le ve muy sano.

Además, confesó que lo dejaron largo porque al cantante le gusta bastante verla con su pelo así.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio de look de Evaluna?

Tras su revelación, lograron miles de corazones y elogios, resaltando la gran confianza y complicidad que hay entre ambos en todos los aspectos.

Asimismo, detallaron los nervios que tenía Camilo para no embarrarla y hacer el corte de manera correcta.

Por ahora, los dos siguen disfrutando de su familia con sus dos hijas Índigo y Amaranto, y cautivando con sus conciertos a sus fanáticos alrededor del mundo.

