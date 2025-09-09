Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle podría tomar acciones legales contra Isabella Ladera tras filtración de polémico video

Beéle e Isabella Ladera se encuentran en el centro de la polémica tras la filtración de un video privado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Beéle e Isabella Ladera
Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

Los nombres de Isabella Ladera y Beéle continúan siendo tendencia luego de que un video privado de ambos se filtrara por medio de las redes sociales. La modelo emprendió acciones legales en su contra, mientras que el cantante estaría trabajando en una contrademanda.

¿Isabella Ladera culpó a Beéle de la filtración del polémico video?

Poco después de que el video saliera a la luz, Isabella Ladera compartió un comunicado por medio de sus redes sociales en donde aseguró que estaba tomando la vía legal para sobrellevar la situación, pues según sus palabras únicamente Beéle y ella tenían en su poder dicho audiovisual, y no fue ella quien lo publicó.

Isabella Ladera y Beéle
Isabella Ladera luego de su polémico video con Beéle/AFP: Giorgio Viera

Así mismo, la modelo aseguró que ya tenía conocimiento de lo que sucedería debido a que días atrás había sido alertada por medio de mensajes privados, por lo que tuvo el tiempo de prepararse psicológicamente tanto ella como a su núcleo familiar.

¿Beéle tomará acciones legales en contra de Isabella Ladera por filtración de video?

Luego de que Isabella Ladera culpara a Beéle de la filtración del video en el que ambos se encuentran en un situación bastante comprometedora y privada, el equipo legal de Beéle podría estar trabajando en una contrademanda.

Según el paparazi español Jordi Martin, logró comunicarse con el equipo de Beéle y obtuvo información en primicia de lo que está sucediendo en estos momentos de su parte. Pues el artista no se ha pronunciado frente a lo que está sucediendo con su expareja sentimental.

Isabella Ladera sabía de video con Beéle
Isabella Ladera reveló chat sobre video con Beéle/AFP: Sergi Alexander

Jordi comentó que sabe cómo se encuentra el cantante urbano frente, cómo reaccionó al enterarse de toda la polémica y sobre todo si planea tomar acciones legales en contra de la modelo venezolana.

"¡Este escándalo solo acaba de empezar! He podido hablar con el equipo de Beéle y ojo a lo que se viene. Hoy les mostraré cómo se encuentra Beéle, cuál fue su reacción al enterarse, si tomará medidas legales o no contra Isabella Ladera"

Por lo pronto, el paparazi prometió compartir estos detalles a profundidad en el transcurso de este martes 9 de septiembre dejando a la expectativa a los fanáticos de ambas personalidades que han estado al pendiente de cómo se desarrolla esta lamentable polémica.

