Raúl Ocampo sorprendió al comenzar el año conectado con la naturaleza: “Una cascada de cosas buenas”

El actor Raúl Ocampo emocionó a sus seguidores al iniciar el año de manera poco usual.

Raúl Ocampo inicia el 2026 renovando sus energías. (Foto Canal RCN)

¿Cómo inició el año nuevo Raúl Ocampo?

A través de su cuenta de Instagram, el exparticipante de MasterChef Celebrity le mostró a sus seguidores que empezó el año conectado con la naturaleza.

En el video se le puede ver muy feliz y emocionado disfrutando de un baño en una cascada y metiéndose en ella, haciendo alusión a que el 2026 será una cascada de cosas buenas para él.

El año anterior fue decisivo para el actor. Raúl Ocampo se unió al también reconocido Jorge Enrique Abello en la publicación de un libro que exploró las emociones humanas desde la perspectiva del duelo, la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje.

La obra, presentada en librerías nacionales y plataformas digitales, tuvo una acogida positiva entre los lectores, quienes destacaron la sensibilidad y el estilo narrativo de los autores.

El proyecto literario permitió que Ocampo mostrara una faceta distinta, más reflexiva y profunda, consolidando su imagen como un artista versátil.

Además, su paso por MasterChef Celebrity lo mantuvo en el radar del público. Fue uno de los participantes más recordados por su espontaneidad y carisma frente a las cámaras.

Sin embargo, no todo fue tan positivo: Ocampo también enfrentó polémicas que marcaron su año.

Uno de los momentos más comentados fue cuando compartió declaraciones sobre su expareja fallecida, Alejandra Villafañe.

Sus palabras generaron controversia porque algunos familiares de la actriz desmintieron los hechos narrados por Raúl, lo que provocó debate entre internautas y seguidores.

Aunque Ocampo prefirió no profundizar en el tema, la situación generó comentarios en la opinión pública.

“Una cascada de cosas buenas”, escribió Raúl Ocampo en su publicación.

Asimismo, durante su participación en el reality, se le vinculó sentimentalmente con Valentina Taguado y Valeria Aguilar.

Los rumores fueron desmentidos por las involucradas, quienes aclararon que solo existe una amistad.

De hecho, Ocampo ha acompañado a ambas en varias presentaciones de su formato “Todo Vale”, un espacio creativo donde las dos artistas improvisan y conversan con diferentes invitados.

El inicio de año de Raúl Ocampo no solo refleja un gesto simbólico de renovación, también marca la continuidad de un camino artístico que lo ha llevado a explorar distintas facetas: la actuación, la escritura y la participación en realitys.