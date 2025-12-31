Hermana de B-King reveló la última foto que se tomó con el cantante antes de su muerte

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez ‘B-King’, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores, previo a la celebración de Año Nuevo. La joven recordó la última foto que se tomó con el artista antes de su trágica muerte.

¿Cuál fue la última foto que la hermana de B-King se tomó junto al cantante antes de su muerte?

En la mañana de este miércoles 31 de diciembre, la hermana de B-King sorprendió con una emotiva publicación a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, previo a la celebración de Año Nuevo que se llevará a cabo en pocas horas.

Revelan fotografía nunca antes vista de B-King a casi tres meses de su fallecimiento. (Foto Canal RCN).

La mujer aprovechó este día especial para recordar a su difunto hermano, B-King, quien fue hallado sin vida en territorio mexicano días después de una presentación en vivo en ese país.

Aunque la fotografía compartida en esta ocasión parecía similar a las que ha recordado en los últimos meses, no fue así, pues esta nueva instantánea corresponde a la última que Stefanía Agudelo se tomó junto al cantante antes de recibir la trágica noticia de su muerte.

A más de dos meses de su fallecimiento, la familia de B-King sigue honrando su memoria con videos de cuando estuvieron juntos/ Archivo RCN

La imagen fue acompañada de un emotivo mensaje con el que dejó claro que su hermano sigue presente en cada uno de sus pasos. "Nuestra última foto juntos 2025. Habitas en todo lo que recuerdo con amor", escribió.

La publicación rápidamente se llenó de múltiples reacciones de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad en medio de las festividades de fin de año.

¿Cuándo falleció Bayron Sánchez, B-King?

B-King fue hallado sin vida el pasado 22 de septiembre, siete días después de ser reportado como desaparecido por su mánager Camilo Gallego. El artista viajó a México para llevar a cabo una presentación en vivo junto a DJ Regio Clown, quien lamentablemente también corrió con su misma suerte.

El joven artista fue repatriado a Colombia en donde su familia, amigos y fanáticos lo despidieron en medio de una emotiva ceremonia en el cementerio de Medellín, donde actualmente reposa su cuerpo.