Presentadora Vaneza Peláez habló de su situación sentimental, ¿de nuevo enamorada?

Vaneza Peláez contó detalles de su situación amorosa y aprovechó para describir cómo es su hombre ideal.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Vaneza Peláez confirmó si está soltera o de nuevo enamorada.
Vaneza Peláez contó detalles de su vida amorosa y habló de su hombre ideal. Fotos: RCN / Freepik

Vaneza Peláez ha recorrido un importante camino en la televisión colombiana como presentadora, también se ha convertido en una de las más bellas de las pantallas, lo que le ha traído prestigio y reconocimiento.

Peláez tiene dos hijas, Luciana y Celeste, quienes han sido su mayor motivación y la luz de su vida en momentos difíciles.

¿Qué dijo Vaneza Peláez sobre el amor y su hombre ideal?

Vaneza estuvo de visita en Buen Día Colombia del Canal RCN y habló de distintos temas; allí decidió contar cómo está su corazón, si ya tiene dueño y si de nuevo está enamorada.

“Mi corazón está feliz, está muy tranquilo, está lleno de paz. Estoy en la mejor relación de mi vida. Me estoy descubriendo cada vez más”, expresó la destacada presentadora.

Vaneza enfatizó en el valor que le ha dado a la soledad y cómo ha aprendido a entender que el amor va más allá de estar acompañada por alguien.

La presentadora Vaneza Peláez está soltera, pero no se le cierra al amor.
Vaneza Peláez habló de su hombre ideal y de lo que busca en su nueva pareja. Foto: Referencia Freepik

He enfrentado unos temores. Yo creía que mi mayor temor era quedarme sola, estar sola, pero me he aprendido a conocer. Uno nunca va a encontrar la felicidad por fuera, siempre va a estar en uno. En este momento estoy construyendo un ser humano increíble para atraer a la persona que quiero para mi vida. Soy disciplinada, hago ejercicio, soy buena mamá, retrabajadora

La presentadora añadió que hay un solo aspecto en particular que busca en su hombre ideal: “¡Que no sea mentiroso! Soy alérgica a las mentiras”. Seguidamente, destacó: “Yo amo un hombre que resuelva, que solucione, que te trate como una princesa. Amo tener desarrollada mi energía femenina. Que tenga dientes limpios, zapatos lindos y limpios”.

¿A qué se dedica actualmente Vaneza Peláez?

Vaneza Peláez suma casi un millón de seguidores en Instagram, red social desde la que comparte contenido familiar y laboral. Allí ha publicado momentos de su vida junto a sus hijas, quienes ya son casi unas adolescentes, y también ha levantado muchos suspiros por los post donde brilla como modelo.

Recientemente, Vaneza se llevó muchos elogios al compartir una publicación al lado de sus pequeñas Luciana y Celeste; en ella, da recomendaciones sobre cómo vestir para Navidad. El post sumó más de 20 mil “likes”.

Adicional, se ganó suspiros y elogios al compartir un video en el que sobresale su figura. La mujer sigue confirmando por qué es una de las presentadoras más bellas y talentosas del país.

