B-King, exesposo de Marcela Reyes, reportado como desaparecido en México: familia pide ayuda

Familiares y amigos cercanos a B-King, exesposo de Marcela Reyes, reportaron su desaparición en México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
En las ultimas horas se dio a conocer por medio de las redes sociales que Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King se encuentra desaparecido junto a un compañero en México. La encargada de difundir dicha información fue la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, amiga cercana a la familia del artista.

¿Qué se sabe sobre la presunta desaparición de B-King en México?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sofía Avendaño reveló una preocupante situación sobre B-King.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia comentó que había sido contactada por Stefanía, hermana del artista, para que la ayudara a difundir la presunta desaparición del artista urbano y expareja sentimental de Marcela Reyes.

Según comentó Avendaño, el artista lleva dos días desaparecido, junto a otra persona identificada como Regio Clown con quien se encuentra en México. La modelo aseguró que esta información era verídica, sin embargo, hasta el momento no se conoce reporte oficial por parte de las autoridades del país azteca.

"Me mandaron unas capturas pidiendo que por favor hiciera público esta situación. Yo ya corroboré la información con su hermana, yo la conozco, somos amigas hace tiempo, y le escribí para saber si era cierto y lastimosamente sí lo es. Su familia está preocupada”

Sofía Avendaño y la familia de B-King pidieron cadena de oración para el cantante

Sofía Avendaño manifestó que la intención de esto era que la información se viralizara en redes sociales para que llegara a personas que estuvieran en México y los ayudara a localizar al cantante.

Así mismo, pidió una cadena de oración para que B-King lograra aparecer sano y salvo junto al otro joven con el que se encontraba en este país.

"Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos, que estén bien"

Hasta el momento se desconocen nuevos reportes sobre la preocupante situación que se encuentra atravesando la familia de B-King a raíz de su presunta desaparición.

