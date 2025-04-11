Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así respondió Karely Ruíz a críticas sobre su cuerpo: "No me gusta verme al espejo"

Karely Ruíz abrió su corazón al hablar del posparto y los cambios en su cuerpo, enviando un mensaje honesto y de empoderamiento a las mujeres que atraviesan esta etapa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cuerpos reales, procesos reales. Karely Ruíz abrió conversación sobre maternidad y autoestima posparto.
Cuerpos reales, procesos reales. Karely Ruíz abrió conversación sobre maternidad y autoestima posparto. Foto Freepik

Karely compartió con sus seguidores una reflexión sobre su cuerpo tras convertirse en mamá, y aunque es una de las figuras más influyentes en redes sociales, mantiene una comunidad que sigue el paso a paso de su carrera como modelo y creadora de contenido, especialmente en esta nueva etapa de su vida en la que trabaja sobre su autoestima durante el posparto.

Artículos relacionados

¿Qué motivó a Karely Ruíz a hablar sobre su figura posparto?

Conocida por su presencia en redes, sus colaboraciones musicales y su reciente victoria en Stream Fighters 4, donde venció a Karina García, ha demostrado que detrás de su imagen de creadora hay una mujer fuerte que también tiene momentos de vulnerabilidad.

Karely Ruiz hace otra publicación tras la polémica de la foto de Karina García
Karely Ruíz compartió una foto y habló de los cambios físicos tras ocho meses de entrenar para Stream Fighters 4. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La infuencer compartió una fotografía de cuerpo completo acompañada de un mensaje en el que confesaba sentirse insegura con su apariencia, y a pesar de la admiración que genera su figura entre muchos de sus seguidores, reveló que aún se está enfrentando a cambios físicos importantes tras dar a luz hace ocho meses.

Este comentario despertó tanto apoyo como críticas y algunos usuarios cuestionaron su apariencia, específicamente el tamaño y la forma de su busto, a lo que Karely respondió con sinceridad, explicando que su cuerpo ha cambiado debido a la maternidad y que está aprendiendo a aceptarlo nuevamente.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Karely Ruíz frente a las críticas sobre su cuerpo?

Ante los comentarios negativos, fue clara y expresó que solo quienes han atravesado un embarazo entienden lo complejo que puede ser reencontrarse con su propio cuerpo después de ese proceso.

Expresó que la maternidad deja huellas que no siempre son fáciles de asumir, e incluso para quienes están acostumbradas a vivir frente a los reflectores.

 

Karely también mencionó que ha considerado una intervención quirúrgica para reducir su busto, pues los cambios por la lactancia afectaron su forma natural y destacó que tampoco es una decisión sencilla de tomar así se tengan los recursos para hacerlo.

Pues es un proceso que implica dolor, recuperación y cuidado, factores que se visibilizan y a veces se complican al ser procedimientos estéticos.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dejó Karely Ruíz para las mujeres que viven una situación similar?

Karely aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres que pasan por la etapa de posparto, pues es normal no sentirse perfecta y es válido luchar con la propia aceptación, donde cada cuerpo vive el proceso de manera diferente.

El inesperado mensaje de Karely Ruiz antes del su enfrentamiento con Karina García.
Karely Ruiz entrenó para enfrentar a Karina García tras 8 meses posparto. (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

Su reflexión fue aplaudida por muchas seguidoras que son madre y agradecen que una figura pública hable abiertamente de las realidades del posparto sin filtros ni idealizaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Qué pasó con el celular de Baby Demoni Influencers

Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

Samor One respondió si manipuló o no el celular de Baby Demoni tras la tragedia.

La Liendra lanzó comentario sobre los realities que dividió opiniones La Liendra

La Liendra causó debate en redes tras lanzar inesperada opinión sobre los realities

La Liendra se refirió al formato televisivo que se ha popularizado en la actualidad y generó debate en redes sociales.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le habría dedicado polémica canción a Karina García: "la de las feas"

En un reciente video, Yina Calderón junto a una de sus compañeras, también aprovechó para advertir sus planes de hacer complot.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

Violeta Bergonzi rompió en llanto durante el reto por equipos en MasterChef por una inesperada razón.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología