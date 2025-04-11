Así respondió Karely Ruíz a críticas sobre su cuerpo: "No me gusta verme al espejo"

Karely compartió con sus seguidores una reflexión sobre su cuerpo tras convertirse en mamá, y aunque es una de las figuras más influyentes en redes sociales, mantiene una comunidad que sigue el paso a paso de su carrera como modelo y creadora de contenido, especialmente en esta nueva etapa de su vida en la que trabaja sobre su autoestima durante el posparto.

¿Qué motivó a Karely Ruíz a hablar sobre su figura posparto?

Conocida por su presencia en redes, sus colaboraciones musicales y su reciente victoria en Stream Fighters 4, donde venció a Karina García, ha demostrado que detrás de su imagen de creadora hay una mujer fuerte que también tiene momentos de vulnerabilidad.

Karely Ruíz compartió una foto y habló de los cambios físicos tras ocho meses de entrenar para Stream Fighters 4. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La infuencer compartió una fotografía de cuerpo completo acompañada de un mensaje en el que confesaba sentirse insegura con su apariencia, y a pesar de la admiración que genera su figura entre muchos de sus seguidores, reveló que aún se está enfrentando a cambios físicos importantes tras dar a luz hace ocho meses.

Este comentario despertó tanto apoyo como críticas y algunos usuarios cuestionaron su apariencia, específicamente el tamaño y la forma de su busto, a lo que Karely respondió con sinceridad, explicando que su cuerpo ha cambiado debido a la maternidad y que está aprendiendo a aceptarlo nuevamente.

¿Qué respondió Karely Ruíz frente a las críticas sobre su cuerpo?

Ante los comentarios negativos, fue clara y expresó que solo quienes han atravesado un embarazo entienden lo complejo que puede ser reencontrarse con su propio cuerpo después de ese proceso.

Expresó que la maternidad deja huellas que no siempre son fáciles de asumir, e incluso para quienes están acostumbradas a vivir frente a los reflectores.

Karely también mencionó que ha considerado una intervención quirúrgica para reducir su busto, pues los cambios por la lactancia afectaron su forma natural y destacó que tampoco es una decisión sencilla de tomar así se tengan los recursos para hacerlo.

Pues es un proceso que implica dolor, recuperación y cuidado, factores que se visibilizan y a veces se complican al ser procedimientos estéticos.

¿Qué mensaje dejó Karely Ruíz para las mujeres que viven una situación similar?

Karely aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres que pasan por la etapa de posparto, pues es normal no sentirse perfecta y es válido luchar con la propia aceptación, donde cada cuerpo vive el proceso de manera diferente.

Karely Ruiz entrenó para enfrentar a Karina García tras 8 meses posparto. (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

Su reflexión fue aplaudida por muchas seguidoras que son madre y agradecen que una figura pública hable abiertamente de las realidades del posparto sin filtros ni idealizaciones.