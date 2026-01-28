Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así apareció Carmen Villalobos luego de confirmarse su ruptura

Carmen Villalobos se mostró muy feliz luego de conocerse su separación con Frederik Oldenburg.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
carmen villalobos tras su ruptura
Carmen Villalobos reapareció tras su ruptura/AFP: Jason Koerner

La actriz Carmen Villalobos se mostró muy feliz en sus redes sociales luego de confirmarse su ruptura con el presentador Frederik Oldenburg.

¿Carmen Villalobos está soltera?

Desde hace algunos meses la barranquillera no había vuelto a publicar contenido en redes sociales junto al venezolano Frederik Oldenburg provocando rumores de una posible separación.

carmen villalobos termina su relacion

Posteriormente las especulaciones crecieron luego de protagonizar un video con la actriz Majida Issa en la que esta señala que ambas están solteras, aunque muchos tomaron el clip como actuación.

Sin embargo, People en español confirmó que la pareja decidió dar por terminada su relación.

¿Cómo se mostró Carmen Villalobos tras confirmarse que está soltera?

Luego de confirmarse su ruptura con Frederik Oldenburg, la actriz apareció en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 23 millones de seguidores, bailando y cantando.

carmen villalobos se mostro bailando tras su ruptura

En la grabación se dejó ver desde su camerino rodante destacando lo feliz que está al haber comenzando las grabaciones de un nuevo proyecto.

Al ritmo de "Si la vieran bailar" del artista Barbero 507, la actriz se dejó ver muy alegre.

"Que vuelvan las historias nuevamente en el camper bailando mi gente hermosa, bonito día", expresó.

Tras su publicación, varios internautas reaccionaron al respecto detallando que se alegran de verla tan emocionada y sonriente pese a saber que está soltera y aprovecharon para llenarla de mensajes y cuestionarla sobre el tema, pues ni ella ni el presentador han querido referirse al tema.

Por ahora, sus seguidores están a la expectativa de conocer las razones por las que se terminó la relación.

Se especula que habrían quedado en buenos términos, pues los dos todavía se siguen en sus redes sociales.

Por el momento, cada uno continúa entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido y trabajando en sus proyectos labores, con los que suelen cautivar tanto a sus fieles admiradores.

Recordemos que, los dos se conocieron en un medio internacional tras hacer parte de la misma industria y comenzaron a conocerse y decidieron darse una oportunidad en el amor, la cual duró dos años.

