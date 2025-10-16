Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri rompió el silencio sobre sus rupturas amorosas: "nunca se supo la verdad"

La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció sobre las críticas que tanto recibe por sus relaciones.

Andrea Valdiri sobre sus relaciones amorosas

La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció sobre sus relaciones y la polémica que ha provocado con sus separaciones.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre sus ruptura amorosas?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo y habló con miles de sus fanáticos que la comenzaron a interrogar sobre su vida personal.

Andrea Valdiri sobre sus relaciones amorosas

En medio de su conversación la cuestionaron sobre sus relaciones anteriores, a lo que ella señaló que en redes sociales siempre suele mostrar todo lo bonito de una relación, pero los problemas que hay no los publica y por eso muchos la juzgan y la catalogan como la mala.

"Uno nunca muestra cuando uno pel*a, cuando se mentan la madre, cuando te faltan el respeto, esas cosas nunca se muestran. Entonces me atacan por eso (...) si no estoy en una relación es porque no me aguanto las cosas o no se llega a un acuerdo. No puedo vivir en un hogar de mentiras", dijo.

Explicó que ella no puede estar en una relación por aparentar o por el qué dirán y ser infeliz.

¿Andrea Valdiri habló de su ruptura con Felipe Saruma y Lowe León?

La influenciadora también destacó que en una de sus relaciones la criticaron más que en otras, pero fue porque nunca supieron la verdad, pues no se atrevió a contarla nunca.

Andrea Valdiri se sincera sobre sus relaciones

"La gente medio tan duro que nunca supo la verdad y nunca me atreví a contarla (...) siento en que parte la gente me sigue dando duro porque dicen 'es por ella, por una cosa y la otra', pero no, siempre he sido muy entregada y dando lo mejor", dijo.

Tras sus declaraciones, varios de sus internautas relacionaron sus palabras con el productor Felipe Saruma, mientras que otros también mencionaron al cantante Lowe León, con quien tuvo su hija menor Adhara Valdiri.

Por ahora, la barranquillera sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su contenido y entrenando para lo que será su enfrentamiento contra Yina Calderón en el 'Stream Fighters 4' este sábado 18 de octubre, cuya competencia en el ring de boxeo es de las más esperadas.

