Andrea Valdiri recorrió las calles de Bogotá y sus fans le hablaron de Yina Calderón

Andrea Valdiri compartió con sus seguidores en Bogotá y recibió curiosos mensajes de ellos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri y Yina Calderón
Andrea Valdiri recorrió las calles de Bogotá/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdiridecidió recorrer las calles de Bogotá tras su estadía temporal en la ciudad debido a su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4'.

¿Qué recorrido hizo Andrea Valdiri en Bogotá?

La creadora de contenido decidió hacer el famoso plan del 'septimazo' en Bogotá y conocer el centro de la capital colombiana.

Andrea Valdiri y Yina Calderón en Bogotá

Dicho recorrido lo compartió con sus millones de fanáticos a través de una transmisión en vivo, donde dio a conocer cómo compartió con varios de sus admiradores que no paraban de pedirle fotos.

En la grabación se encontró con varios seguidores de diferentes edades, donde muchos no paraban de mencionarle a la empresaria Yina Calderón.

Sus seguidores mostraron su preferencia por la barranquillera, manifestándole todo su apoyo en su enfrentamiento contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Andrea Valdiri se ve feliz hablando y compartiendo tiempo con sus fanáticos, mencionando que se sentía como en Cartagena.

Se encontró incluso con unos raperos con cuyo ritmo no dudó en bailar.

¿Cuándo se enfrentará Andrea Valdiri con Yina Calderón?

La influenciadora se enfrentará contra Yina Calderón este sábado 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá en el 'Stream Fighters 4', evento organizado por el streamer Westcol.

Andrea Valdiri con sus fanáticos en Bogotá

En esta competencia varios influenciadores competirán en el ring de boxeo, donde ofrecerán todo un show para sus fieles seguidores.

La noche estará animada por varios artistas entre ellos Cosculluela y Farruko, quienes Westcol confirmó.

Por ahora, Andrea Valdiri sigue adaptándose a la altura de Bogotá para dar su mejor desempeño en el enfrentamiento contra Yina Calderón, cuyo versus es de los más esperados de la noche debido a la rivalidad que ha habito entre ambas por años.

Yina Calderón ha lanzado fuertes críticas a Andrea Valdiri, quien ha contestado con fuertes comentarios, provocando un rifirrafe mediático entre ambas constante.

Ambas solos se han visto una vez en la vida y fue en el cara a cara tras la confirmación del enfrentamiento de las dos, por lo que, en la competencia se reencontrarán y se sabrá quién será la gran ganadora.

