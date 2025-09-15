Andrea Valdiri enciende las redes con una cautivadora sesión de fotos para el mes del amor y la amistad

Andrea Valdiri volvió a acaparar las miradas con una sesión de fotos que dejó sin aliento a sus seguidores. La empresaria aprovechó el mes del amor y la amistad para publicar unas instantáneas mostrando su esbelta figura.

¿Qué mostró Andrea Valdiri en su reciente sesión de fotos?

La barranquillera ha aprovechado que el mes del amor y la amistad ha llegado al país para lucir en sus redes sociales varios atuendos que dejan ver su figura en su totalidad.

Andrea Valdiri dejó ver su esbelta figura en esta sesión de fotos que ha compartido en redes. (Foto: Canal RCN)

En el carrusel de fotografías que ha compartido la modelo, se le puede ver usando diminutas lencerías en color rojo en diversos escenarios mientras posa como toda una modelo profesional.

Asimismo, también lució una lencería plateada mientras su cuerpo está rodeado de diversos cojines en forma de corazones, que no dudaron en llamar la atención de sus más de 9 millones de seguidores en Instagram.

¿Cómo reaccionaron los fans de Andrea Valdiri en redes ante sus fotos para el mes del amor y la amistad?

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. En pocas horas, los seguidores de Andrea llenaron los comentarios con elogios, emojis de corazón y mensajes de admiración por su estilo y seguridad.

Muchos resaltaron cómo las imágenes combinan a la perfección atrevimiento y elegancia, y aprovecharon para recordarle que es una mujer increíblemente hermosa, admirada por todos.

Una mujer bella y con un gran corazón, me consta", "No hay más nada que decir, eres la más" y "Bella, apoteósica, espectacular, fueron solo algunos de los comentarios.

Andrea Valdiri recibió muchos elogios por sus fotos compartidas en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se hizo famosa Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri alcanzó la fama en 2016, luego de que el vallenatero Wilfran Castillo le dio la oportunidad de mostrar su talento para el baile, grabando videos suyos y publicándolos en sus cuentas sociales.

Según contó la barranquillera, llegó a conocer al compositor colombiano gracias a que su mamá le hacía masajes.

Fue a partir de ese momento que la creadora de contenido empezó a ser reconocida por su talento y empezó a consolidar su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comenzó a compartir contenido de baile, moda y estilo de vida.

Su autenticidad y carisma le permitieron conectar rápidamente con una amplia audiencia, convirtiéndola en una de las influencers más reconocidas de Colombia.