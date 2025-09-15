Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri enciende las redes con una cautivadora sesión de fotos para el mes del amor y la amistad

Andrea Valdiri dejó a todos sus fans sin aliento con una sesión de fotos que compartió en ocasión al mes del amor y amistad.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Andrea Valdiri es tendencia por sus fotos de amor y amistad.
Andrea Valdiri dejó sin palabras a sus seguidores con estas fotografías para amor y amistad. (Foto: Canal RCN)

Andrea Valdiri volvió a acaparar las miradas con una sesión de fotos que dejó sin aliento a sus seguidores. La empresaria aprovechó el mes del amor y la amistad para publicar unas instantáneas mostrando su esbelta figura.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Andrea Valdiri en su reciente sesión de fotos?

La barranquillera ha aprovechado que el mes del amor y la amistad ha llegado al país para lucir en sus redes sociales varios atuendos que dejan ver su figura en su totalidad.

Andrea Valdiri en el After Show de La casa de los famosos Colombia
Andrea Valdiri dejó ver su esbelta figura en esta sesión de fotos que ha compartido en redes. (Foto: Canal RCN)

En el carrusel de fotografías que ha compartido la modelo, se le puede ver usando diminutas lencerías en color rojo en diversos escenarios mientras posa como toda una modelo profesional.

Asimismo, también lució una lencería plateada mientras su cuerpo está rodeado de diversos cojines en forma de corazones, que no dudaron en llamar la atención de sus más de 9 millones de seguidores en Instagram.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fans de Andrea Valdiri en redes ante sus fotos para el mes del amor y la amistad?

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. En pocas horas, los seguidores de Andrea llenaron los comentarios con elogios, emojis de corazón y mensajes de admiración por su estilo y seguridad.

Muchos resaltaron cómo las imágenes combinan a la perfección atrevimiento y elegancia, y aprovecharon para recordarle que es una mujer increíblemente hermosa, admirada por todos.

Una mujer bella y con un gran corazón, me consta", "No hay más nada que decir, eres la más" y "Bella, apoteósica, espectacular, fueron solo algunos de los comentarios.

Andrea Valdiri en Buen Día, Colombia
Andrea Valdiri recibió muchos elogios por sus fotos compartidas en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo se hizo famosa Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri alcanzó la fama en 2016, luego de que el vallenatero Wilfran Castillo le dio la oportunidad de mostrar su talento para el baile, grabando videos suyos y publicándolos en sus cuentas sociales.

Según contó la barranquillera, llegó a conocer al compositor colombiano gracias a que su mamá le hacía masajes.

Fue a partir de ese momento que la creadora de contenido empezó a ser reconocida por su talento y empezó a consolidar su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comenzó a compartir contenido de baile, moda y estilo de vida.

Su autenticidad y carisma le permitieron conectar rápidamente con una amplia audiencia, convirtiéndola en una de las influencers más reconocidas de Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro publicó chat con Yina Calderón Yina Calderón

Valentino Lázaro filtró chat con Yina Calderón: salió a flote pulla sobre Karola

Valentino Lázaro sorprendió al revelar chat con Yina Calderón en el que se referían a Karola, mejor amiga de Emiro Navarro.

Paulina Vega hizo petición en redes que involucra a su hija Talento nacional

Paulina Vega sorprendió al pedir ayuda a través de redes sobre su hija: "Es un crimen"

La ex Miss Universe, Paulina Vega, sorprendió al hacer petición directa que involucra a su hija a través de redes sociales.

Aída Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aída Merlano sorprendió con una foto junto a un hombre que no es su esposo ¿De quién se trata?

Aída Merlano subió fotos con inteligencia artificial que se volvieron virales en redes sociales, famosos y recuerdos imposibles en un solo trend.

Lo más superlike

El trabajo en equipo de Ricardo Vesga y Nicolás Montero fue puesto a prueba en un reto de cajas misteriosas. MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga y Nicolás Montero con delantal negro en MasterChef Celebrity: "Volaron bajo"

Ricardo Vesga y Nicolás Montero enfrentaron un reto misterioso en parejas que terminó con delantales negros en MasterChef 2025

Celulares iPhone. Tecnología

iPhone 17 en Colombia: ¿cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprarlo?

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Taylor Swift celebra con Travis Kelce después de derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC. Taylor Swift

Taylor Swift desató rumores sobre supuesto embarazo tras misteriosa aparición

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso