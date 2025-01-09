Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Anahí, ex integrante de RBD compartió con sus fans una tierna noticia “será madrina”

Anahí generó emoción entre sus seguidores al apoyar el emprendimiento de su hermana Marichelo y compartir un mensaje de unión y fortaleza.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El aspecto físico de Anahí genera preocupación
El aspecto físico de Anahí llama la atención en redes / (Foto de AFP)

Anahí es una actriz mexicana de gran reconocimiento, no solo por su trayectoria musical sino por su participación en programas que marcaron la infancia de más de una generación, como “Rebelde”.

¿Cuál fue el evento que generó revuelo entre los seguidores de Anahí en redes sociales?

Y aunque su aparición en medios se relaciona más a su contenido digital y giras musicales, sigue siendo una persona de referencia muy activa entre sus seguidores. De hecho, en esta ocasión, estuvo en el centro de la conversación al compartir una fotografía en sus redes sociales que generó revuelo por su nuevo rol en el mundo del entretenimiento.

 

La publicación mostraba a la artista compartiendo un momento familiar con su hermana Marichelo y otras amigas cercanas con quienes posaba en el evento de inauguración del nuevo emprendimiento de su hermana, a quien Anahí en diferentes ocasiones ha expuesto como una de sus mayores inspiraciones en la vida.

 

¿Qué significa este apoyo para la familia de Anahí?

La artista compartió con sus seguidores la gran noticia de que se había convertido en madrina de la nueva marca que espera impulsar a las mujeres a apreciar su aspecto físico a través del cuidado y amor propio.

Anahí fue la encargada de cortar el listón que inició esta nueva etapa para su hermana, y durante el evento, no ocultó su alegría por el logro de Marichelo dedicándole unas palabras llenas de cariño.

Anahí se realizó una rinoplastia en 2011 por salud y en 2022 retocó su nariz
Anahí se realizó una rinoplastia en 2011 por salud y en 2022 retocó su nariz, compartiéndolo en redes. Foto: Rodrigo Varela | Getty Images via AFP

El evento no solo significó la apertura de un nuevo espacio para el bienestar de las mujeres, sino también un recordatorio del poder del apoyo familiar y la fuerza de la unión entre hermanas, igual que lo vivió Anahí en una de las etapas más difíciles de su vida.

 

¿Por qué Anahí se convirtió en un referente de amor propio y libertad del ser en el mundo del entretenimiento?

Algunos internautas reaccionaron con emoción, pues recordaron que Anahí había compartido en varias ocasiones un testimonio de su vida en el que pasó por diferentes trastornos alimenticios, especialmente en su etapa de adolescencia en los que llegó a pesar cerca de 35 kilos.

Incluso, en algunos espacios de conversación la artista ha revelado que estuvo al borde de la muerte por tener tan bajo peso y desnutrición por este tipo de trastornos, fruto de la presión mediática y la exposición sobre cánones de belleza en el mundo del entretenimiento a tan temprana edad.

¿Qué antecedentes existen sobre la salud de Anahí?
Anahí ha hablado abiertamente sobre su estado de salud / (Foto de AFP Rodrigo Varela)

Desde entonces la actriz se ha convertido en una voz que representa la prevención de este tipo de trastornos en jóvenes alrededor del mundo, generando conciencia sobre la fragilidad con la que algunos adolescentes viven su día a día y los cambios en sus cuerpos.

Con esta publicación no solo se abrió debate sobre el aspecto físico actual de la cantante, sino también a recordar que el autocuidado es de vital importancia sin importar la profesión o el medio en el que las personas se desenvuelven.

Su carrera continúa centrada en las giras de “Rebelde” en diferentes países de América Latina y el mundo., y sus palabras reflejaron la estrecha unión que ambas han cultivado desde niñas en cada etapa de su vida.

