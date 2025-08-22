40 años después, Ricardo Arjona se reencontró con sus excompañeros de universidad

Cuarenta años después de haber compartido clases y sueños en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ricardo Arjona volvió a encontrarse con sus antiguos compañeros en una reunión de exalumnos.

¿Cuál fue el encuentro que conmovió a los seguidores de Ricardo Arjona?

El cantante ha recorrido el mundo con su música, y decidió hacer una pausa en su agenda para volver a esos orígenes que marcaron su vida personal y profesional.

Ricardo Arjona regresó a Guatemala para reencontrarse con sus excompañeros 40 años después. Un momento lleno de nostalgia y cariño. Foto AFP Rodrigo Varela

La cita fue en un histórico bar de la capital, Arjona entró al lugar y sorprendió a quienes lo esperaban sin imaginar que tendrían frente a ellos al amigo de juventud que alguna vez llegó con guitarra al hombro y sin más pretensión que compartir sueños.

¿Cómo fue el momento en el que Ricardo Arjona compartió nuevamente con sus antiguos amigos de Universidad?

El instante quedó registrado en fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales, el ambiente se transformó de inmediato en abrazos y sonrisas que dieron paso a un montón de anécdotas.

Entre risas, abrazos y recuerdos, Ricardo Arjona volvió a la universidad donde compartió sueños con sus amigos de juventud. Foto AFP Sergi Alexander

Después del brindis surgieron recuerdos de clases, profesores, travesuras y esos primeros pasos de cada uno hacia el mundo profesional, Ricardo Arjona, conmovido, expresó que sintió el mismo cariño que lo acompañaba en los años 80, cuando apenas era “un muchacho con guitarra, sin auto y con un saco lleno de ilusiones”.

En una de sus publicaciones, el artista destacó que el valor de la reunión no estaba en los logros alcanzados a lo largo de su carrera, sino en el hecho de volver a ser recibido como uno más del grupo.

¿Cuál fue la otra visita que hizo Ricardo Arjona y lo llevó a sus primeros años de docencia?

Días antes, Ricardo Arjona también regresó a la escuela pública donde ejerció como maestro por cinco años, sorprendiendo a alumnos y docentes con su presencia y recordó cómo fueron sus primeros pasos en la docencia, un trabajo que recuerda con cariño y que, según él, le enseñó la sencillez y autenticidad que todavía busca en las personas.

Este doble reencuentro, tanto con sus compañeros de universidad como con sus alumnos de la escuela, no solo significó un regreso al pasado, sino también una oportunidad para que Ricardo Arjona reafirmara el vínculo con sus raíces.

Un recordatorio de que, más allá de los escenarios internacionales, los aplausos y los éxitos, siempre hay un lugar al que puede volver y ser él mismo.