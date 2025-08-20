Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué significa que algunas personas no puedan dormir con luz?, según la psicología

Aquellos que no pueden conciliar sueño ni con la más mínima cantidad de luz tienen cierta personalidad.

Dormir
¿Qué significa que algunas personas no puedan dormir con luz? | Foto Freepik.

La importancia de dormir es determinante, pero cada persona la adapta según sus gustos. Por ejemplo, varias personas prefieren descansar en determinadas horas, mientras que, otras no pueden conciliar el sueño cuando hay luz, por más mínima que sea.

Respecto a quienes no pueden dormir cuando entre luz en la habitación o cualquier otro lugar, existe un significado desde el área de la psicología.

La premisa principal es la de dormir entre 7 u 8 horas, la forma en como se hace depende de cada quien. Por ello, a algunos les incomoda la luz y a otros no.

¿Qué significa que una persona no pueda dormir con luz?

Para los que no toleran que haya iluminación para dormir, así sea muy poca, hay una publicación en el escenario digital Psychology Today donde la conocedora del tema Devika Bhushan considera que no descansar cuando hay luz significa una elevada sensibilidad en el sistema nervioso, pero también se asocia con la personalidad.

Entonces, se trataría de personas a las que su receptividad hacia lo externo es mayor, razón por la que puede que sean sujetos quienes quieren controlar lo que hay a su alrededor, bajo la idea de experimentar seguridad.

Incomodidad para dormir
No poder dormir con luz se asocia a la personalidad | Foto Freepik.

Por otro lado, también puede tratarse de un síntoma de hipervigilancia. La citada experta determina que pueden ser personas que demandan una atención persistente de lo que pasa en el entorno, de modo que se les complica desconectarse y descansar de manera profunda.

Un significado más positivo es de que aquellos que son sensibles a la luz para dormir es porque cuentan con una mente activa en el sentido de que buscan la perfección y, por ende, destacan en el ámbito en el que se desempeñan. Sin embargo, se preocupan y tienen menos relajación para conciliar el sueño.

Descansar, dormir
No dormir genera problemas | Foto Freepik.

¿Qué consejos sirven para todas las personas que quieren conciliar el sueño?

Dormir bien es necesario para la salud. Medlineplus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos, considera que tres de los consejos más puntuales y que aplican para la mayoría de personas para conciliar el sueño son:

  • Acostarse y levantarse a la misma hora.
  • Levantarse si no puede dormir.
  • Realizar algo tranquilo antes de descansar.

En resumen, se recomienda tener un horario puntual para dormir.

