Conoce la lista de frases que cambian la manera de ver la vida tan pronto se leen

En el universo de la psicología, las frases toman relevancia. Para varios, las palabras cambian la vida y tienen en cuenta los mensajes de los expertos para aplicarlos en su día a día.

Una de las mujeres que ha venido adquiriendo visibilidad en redes sociales es Shulamit Graber, speaker y psicoterapeuta con especialidad en trauma y resiliencia, a través de las plataformas comparte su conocimiento para que las audiencias que la siguen.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Pues bien, entre los videos más recientes, la psicoterapeuta con más de 40 años de experiencia clínica, quien es mexicana, compartió una serie de frases que desde su punto de vista pueden cambiar la manera de ver la vida en las personas.

¿Cuáles son las frases que cambian la manera de ver la vida?

Como existe la idea de que "la palabra tiene poder", la experta con visibilidad internacional dio a conocer las frases que podrían transformar el concepto de vida de varios, especialmente aquellos que no ven una salida o se encuentran en crisis.

Las palabras pueden cambiar el estado de ánimo | Foto Freepik.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

Así las cosas, las frases son las siguientes:

Si te sigues arrepintiendo del tiempo perdido, lo sigues perdiendo.

Nadie está tan atento de ti como crees.

La única persona que lleva la cuenta eres tú, así que no te exijas tanto.

La paz no llega cuanto todo está bien, sino cuando tú estás bien con todo, porque la aceptación es libertad.

Deja de intentar ser todo para todos. Has pasado tanto tiempo tratando de no fallarle a nadie que, sin darte cuenta, te fallas a ti. La vida siempre te está hablando. El silencio es también una respuesta.

Artículos relacionados Salud Psicólogo revela la verdad: esto es lo que realmente significa quererse a uno mismo

¿Por qué hay que hablase bonito?

La mayoría de expertos concuerdan en que las personas deben hablarse bonito o bien. Recopilaciones del blog Arbore dicen que las palabras son determinantes en el papel que una persona tiene en la sociedad, de ahí que se cultive la autoestima y contribuya a la construcción de metas.

Hablarse bonito mejora la autoestima | Foto Freepik.

Asimismo, se hace un llamado a la conciencia en la que en las conversaciones internas tienden a ser más negativas que positivas. Por ello, es necesario cambiarlo enfocado en la salud emocional.