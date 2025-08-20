Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así disfrutan las vacaciones quienes más las aprovechan, ¿usted lo hace?

Son seis las cosas o características que permiten identificar a aquellas personas que realmente disfrutan de sus vacaciones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vacaciones
Así disfrutan las vacaciones quienes más las aprovechan | Foto Freepik.

Tomar vacaciones es algo de lo que los trabajadores, estudiantes y demás más esperan. Por lo general, las vacaciones se vinculan con el descanso, pero también se trata de aprovechar el tiempo para viajar, comer, entre otras actividades.

Además, las vacaciones se adjuntan al bienestar. Se sostiene la idea de que cuando hay un incremento de la vida social, el estado de ánimo mejora. Entonces, el estrés queda a un lado y el cerebro se prepara para relajarse.

¿Qué cosas hacen las personas que más disfrutan de sus vacaciones?

Hay acciones que funcionan positivamente en las vacaciones, pues estimulan la capacidad cerebral y recargan de energía. Estas cosas son consideradas como las que realizan las personas que más disfrutan de su tiempo libre.

El escenario digital de Saber Vivir comparte no solo las actividades o comportamientos, sino que a la vez da una explicación al respecto.

1. Cuidado del sueño

Por más que sean vacaciones, el sueño es fundamental. Aquellos que descansan placidamente contribuyen a la restauración del cerebro y memoria.

Vacaciones
Quienes controlan el sueño en vacaciones la pasan mejor | Foto Freepik.

2. Controlar el consumo de alcohol

Si bien es cierto que muchos aprovechan para ingerir varias bebidas, el alcohol inhibe la corteza prefrontal y quienes realmente disfrutan de sus vacaciones saben moderarlo.

3. Práctica de ejercicio

Las vacaciones sirven para permanecer en movimiento, de modo que se puede adaptar la actividad física en los lugares que se visiten o el tiempo libre.

4. Uso de las pantallas

El que controla el uso de las pantallas, disfruta mucho más de sus vacaciones. La manipulación excesiva de celulares, tablets y demás dispositivos electrónicos puede perjudicar la capacidad de concentración y la adaptación mental.

5. Tomar el Sol

La gran estrella solar es aprovechada por quienes sin duda disfrutan la época vacacional. Siempre y cuando se haga con protección, se alimenta la energía del organismo.

Amigos
Se debe aprender a aprovechar la energía del Sol | Foto Freepik.

6. Relaciones

Priorizar las relaciones es una cosa indispensable para las vacaciones. Ya sea ir a la playa, cine, fiesta o cualquier otro escenario, se relaciona con la mejora de los noveles de estrés y ansi3dad.

Dicho todo, se recomienda que las vacaciones se nivelen en el sentido de que el tiempo social, pero también el descanso.

