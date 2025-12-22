Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Ferrer generó revuelo al aparecer con Ryan Castro en un evento: “Tío Ryan para todas”

Valentina Ferrer sorprendió al aparecer junto al cantante urbano Ryan Castro en un evento especial lleno de música.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Ferrer protagoniza divertido momento.
Valentina Ferrer protagoniza divertido momento junto a Ryan Castro. (Foto de Valentina Ferrer - Bryan Bedder/AFP) (Foto de Ryan Castro - Theo Wargo/AFP)

La modelo, actriz y pareja actual de J Balvin, Valentina Ferrer, sorprendió con una publicación junto a Ryan Castro.

Valentina Ferrer llama tío a Ryan Castro.
Valentina Ferrer llama tío a Ryan Castro por su cercanía con J Balvin y su hijo Rio. (Foto Jerod Harris/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué publicó Valentina Ferrer junto a Ryan Castro?

En el video que circula en redes sociales se puede ver al cantante de reguetón interpretando uno de sus temas en medio de Valentina y un grupo de mujeres invitadas a su evento.

El clip generó revuelo por la cercanía de ambos y por el divertido mensaje con el que acompañó la publicación, asegurando que había “Tío Ryan” para todas las mujeres de la reunión.

“Tío Ryan para todas”, escribió Valentina Ferrer en su publicación.

¿Cuál fue la última aparición pública de Valentina Ferrer junto a J Balvin?

Por otra parte, Valentina Ferrer, J Balvin y su hijo Río protagonizaron un momento lleno de ternura durante el concierto del artista en Medellín.

En medio de la presentación, Valentina apareció en el escenario junto al pequeño disfrazado de Spiderman, lo que desató la emoción del público y se convirtió en uno de los momentos más tiernos del show.

Artículos relacionados

La escena mostró a Balvin no solo como un ícono global del reguetón, sino también como padre y pareja.

Entre tanto, Ryan Castro compartió con sus seguidores una serie de publicaciones cargadas de emociones y pensamientos profundos.

El artista urbano se mostró agradecido y reflexivo, dejando ver que su mirada sobre el éxito va mucho más allá de los números o la fama.

Para Castro, alcanzar reconocimiento no significa únicamente llenar estadios o acumular millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su visión se centra en mantener la coherencia con lo que siempre ha sido, en conservar la esencia que lo acompañó desde sus primeros pasos en la música.

Artículos relacionados

Esa fidelidad a sí mismo es, según él, la verdadera medida de lo que significa triunfar.

En sus mensajes, el cantante dejó claro que el agradecimiento es un pilar fundamental en su vida.

Recordó que cada etapa, incluso las más difíciles, le ha aportado aprendizajes que hoy valora como parte de su crecimiento personal y artístico.

Valentina Ferrer y J Balvin están juntos hace 8 años.
Valentina Ferrer y J Balvin están juntos desde 2017. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karol G habría terminado con Feid Feid

Hermana de Karol G habría confirmado ruptura entre la artista y Feid: así lo hizo

En medio de rumores de ruptura con Feid, Jessica Giraldo, hermana de Karol G, dejó sorpresiva publicación que habría confirmado la ruptura de ambos.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano mostró el resultado definitivo de su figura tras meses de recuperación: así quedó

Karen Sevillano expuso su físico tiempo después de hacerse un cambio que no todas serían capaces de aceptarlo.

Yeferson Cossio se pronuncia tras fallarle el corazón. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronuncia antes de su intervención en el corazón: "Todo va a estar bien"

Yeferson Cossio transmitió tranquilidad antes de entrar a su intervención cardíaca, rodeado de sus seres queridos.

Lo más superlike

Juanse Laverde revela sus intenciones en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Juanse Laverde lanza contundente mensaje y revela sus intenciones en La casa de los famosos 3

Juanse Laverde habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aseguró que está preparado para cumplir su plan en el reality.

Tumba con flores. Diomedes Díaz

Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

Regalos Curiosidades

La IA recomienda los 5 mejores regalos para un hijo en Navidad, ¿cuáles son?

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn