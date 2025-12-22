Valentina Ferrer generó revuelo al aparecer con Ryan Castro en un evento: “Tío Ryan para todas”

La modelo, actriz y pareja actual de J Balvin, Valentina Ferrer, sorprendió con una publicación junto a Ryan Castro.

Valentina Ferrer llama tío a Ryan Castro por su cercanía con J Balvin y su hijo Rio. (Foto Jerod Harris/AFP)

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Qué publicó Valentina Ferrer junto a Ryan Castro?

En el video que circula en redes sociales se puede ver al cantante de reguetón interpretando uno de sus temas en medio de Valentina y un grupo de mujeres invitadas a su evento.

El clip generó revuelo por la cercanía de ambos y por el divertido mensaje con el que acompañó la publicación, asegurando que había “Tío Ryan” para todas las mujeres de la reunión.

“Tío Ryan para todas”, escribió Valentina Ferrer en su publicación.

¿Cuál fue la última aparición pública de Valentina Ferrer junto a J Balvin?

Por otra parte, Valentina Ferrer, J Balvin y su hijo Río protagonizaron un momento lleno de ternura durante el concierto del artista en Medellín.

En medio de la presentación, Valentina apareció en el escenario junto al pequeño disfrazado de Spiderman, lo que desató la emoción del público y se convirtió en uno de los momentos más tiernos del show.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

La escena mostró a Balvin no solo como un ícono global del reguetón, sino también como padre y pareja.

Entre tanto, Ryan Castro compartió con sus seguidores una serie de publicaciones cargadas de emociones y pensamientos profundos.

El artista urbano se mostró agradecido y reflexivo, dejando ver que su mirada sobre el éxito va mucho más allá de los números o la fama.

Para Castro, alcanzar reconocimiento no significa únicamente llenar estadios o acumular millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su visión se centra en mantener la coherencia con lo que siempre ha sido, en conservar la esencia que lo acompañó desde sus primeros pasos en la música.

Esa fidelidad a sí mismo es, según él, la verdadera medida de lo que significa triunfar.

En sus mensajes, el cantante dejó claro que el agradecimiento es un pilar fundamental en su vida.

Recordó que cada etapa, incluso las más difíciles, le ha aportado aprendizajes que hoy valora como parte de su crecimiento personal y artístico.