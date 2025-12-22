Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Victoria Merlano alarmó a sus seguidores tras sufrir un colapso por estrés

Aída Victoria Merlano preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un fuerte colapso físico provocado por estrés y somatización emocional.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Aída Victoria Merlano encendió las alarmas al contar que su cuerpo colapsó tras semanas de estrés acumulado.
Aída Victoria Merlano encendió las alarmas al contar que su cuerpo colapsó tras semanas de estrés acumulado.

Aída Victoria Merlano encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un mensaje sincero y vulnerable sobre un delicado episodio de salud que vivió recientemente.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido publicó una imagen acompañada de un relato que dejó ver que, detrás de la fortaleza que suele mostrar en redes, también hay un cuerpo que pasa factura cuando las cargas emocionales se acumulan sin descanso.

¿Qué le ocurrió a Aída Victoria Merlano y por qué preocupó tanto?

Según explicó, horas antes había sufrido un colapso en su sistema digestivo, producto de una afectación intestinal que le provocó un dolor intenso e incontrolable.

La situación fue tan fuerte que estuvo cerca de perder el conocimiento y presentar convulsiones, un momento que ella misma describió como alarmante, pues el dolor apareció de forma repentina y escaló rápidamente, al punto de hacerla sentir que su cuerpo ya no podía responder.

 

Tras ser evaluada, los médicos determinaron que no se trataba de una enfermedad infecciosa ni de una condición crónica, sino de una respuesta extrema del cuerpo frente a un nivel de estrés prolongado.

Su intestino, según el diagnóstico, terminó somatizando lo que emocionalmente no había podido liberar, provocando una reacción física severa.

¿Cómo influyó el estrés emocional en el colapso de Aída Merlano?

Aída fue clara al reconocer que su estado de salud está directamente relacionado con el momento personal que atraviesa.

En los últimos meses, su vida privada ha estado bajo el escrutinio público tras su separación de Juan David Tejada, un proceso que no solo ha sido doloroso, sino también altamente mediático.

Juan David Tejada presumió a Emiliano
El exceso de presión emocional llevó a Aída Victoria Merlano a un colapso que preocupó a sus seguidores.

A esto se suma el impacto emocional que implica ver a su hijo expuesto a comentarios, juicios y narrativas ajenas, algo que ella ha mencionado en distintas ocasiones como una de sus mayores preocupaciones.

Todo ese peso, acumulado y no descargado a tiempo, terminó manifestándose en su cuerpo, y el organismo no distingue entre una afección física y una emocional cuando el estrés se prolonga.

¿Qué reflexión dejó Aída Victoria tras este episodio de salud?

Reconoció que, aunque se perciba como una mujer fuerte y resiliente, sigue siendo humana, y su cuerpo tiene límites claros, no todo se puede resistir ni cargar indefinidamente sin consecuencias.

En su mensaje, habló de la importancia de elegir con cuidado las batallas, de soltar aquello que no vale la pena y de entender que no todos los conflictos merecen sacrificar la salud física y emocional.

Aída Victoria Merlano reveló que sufrió un colapso digestivo causado por altos niveles de estrés.
Aída Victoria Merlano reveló que sufrió un colapso digestivo causado por altos niveles de estrés.

Por ahora, Aída Victoria Merlano se encuentra en proceso de recuperación, enfocada en descansar, recargar energías y reconectar con su bienestar, su experiencia se convirtió en un recordatorio contundente para su comunidad, el cuerpo siempre habla, y escucharlo a tiempo puede marcar la diferencia.

