Con cada nuevo anuncio, La casa de los famosos Colombia sigue despertando expectativa entre los televidentes.

Entre los participantes confirmados hasta ahora, uno ha llamado especialmente la atención por su edad, pues representa a la generación más joven que ingresará al reality del Canal RCN.

¿Quién es el participante más joven de La casa de los famosos Colombia 2026?

Juanse Laverde es el participante más joven confirmado de La casa de los famosos Colombia. Su nombre real es Juan Sebastián Laverde y es conocido por el público desde que, siendo apenas un niño, se dio a conocer en un reality musical que marcó el inicio de su carrera artística. Desde entonces, su crecimiento ha estado ligado a la música y a una relación constante con el público.

Su paso por la televisión a temprana edad le permitió desarrollar una conexión especial con la audiencia, que lo identificó por su talento vocal y su naturalidad frente a las cámaras. Esa experiencia temprana cambió por completo su vida y lo llevó a asumir responsabilidades propias del mundo artístico desde muy joven.

¿Qué edad tiene Juanse Laverde?

Juanse nació el 16 de junio de 2006 y actualmente tiene 19 años, lo que lo convierte en el participante más joven de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

Su edad lo posiciona como representante de una nueva generación de artistas que crecieron de la mano de las redes sociales y las plataformas digitales, un factor que genera expectativa sobre cómo se adaptará a la dinámica del reality y a la convivencia con participantes de mayor trayectoria.

Juanse nació el 16 de junio de 2006 y actualmente tiene 19 años. (Foto Canal RCN)

¿A qué se dedica Juanse Laverde?

Juanse Laverde es cantante y compositor. En los últimos años ha trabajado en consolidar su proyecto musical de manera independiente, apostándole a un sonido pop con letras emocionales que conectan con el público joven.

En 2022 presentó su álbum Alma, un trabajo discográfico que le permitió ampliar su público y fortalecer su presencia en plataformas digitales. Varias de sus canciones lograron gran alcance en redes sociales, especialmente en TikTok, impulsando su proyección nacional e internacional.

¿Juanse Laverde tiene pareja antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Antes de su ingreso al programa, Juanse Laverde se encuentra soltero. El cantante ha manifestado que está enfocado en su crecimiento personal y profesional, aunque no descarta lo que pueda suceder durante su paso por el reality.

Este aspecto ha despertado curiosidad entre los seguidores del formato, que esperan conocer cómo se desenvolverá en un entorno de convivencia permanente.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos Colombia hasta el momento?

Hasta ahora, Canal RCN ha confirmado un grupo diverso de participantes que provienen de distintos ámbitos del entretenimiento. Los habitantes anunciados son: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Marilyn Patiño, Johanna Fadul, Alejandro Estrada, Renzo Meneses y Juanse Laverde.

Con este grupo inicial, La casa de los famosos Colombia promete una convivencia marcada por distintas trayectorias, personalidades y generaciones, aumentando la expectativa del público de cara a su próximo estreno.