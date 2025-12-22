Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosa influencer confirmó la muerte de su pareja a días de comprometerse: así lo anunció

Reconocida influencer confirmó la muerte de su pareja quien falleció días después de haberse comprometido.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa influencer confirmó la muerte de su pareja a cinco días de comprometerse: ¿cómo fue?
¿Quién es la influencer que confirmó la muerte de su pareja? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida influenciadora se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el fallecimiento de su pareja, de manera repentina, con quien compartía varios acontecimientos de su relación mediante redes sociales.

Además, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas en las diferentes plataformas digitales tras desafortunada publicación de la creadora de contenido, quien confirmó la noticia.

¿Quién fue la reconocida influenciadora que confirmó la muerte de su pareja?

El nombre de Manuela Ochoa se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartir una publicación en la que confirmó la desafortunada muerte de Pedro Cadahía, quien falleció inesperadamente días después de revelar su propuesta de matrimonio.

Famosa influencer confirmó la muerte de su pareja a cinco días de comprometerse: ¿cómo fue?
Así confirmó Manuela Ochoa la muerte de su pareja. | Foto: Freepik

Recientemente, Manuela compartió una ráfaga de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 70 mil seguidores, que Pedro falleció hace unos días, expresando las siguientes palabras:

“A mi ángel de la guarda. Un 8 de diciembre prometimos queremos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su cada en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan santa que no está hecha para este mundo y tu mi amor, eres sin duda de esas personas. Que suerte el cielo de recibir un ángel como tú”, agregó.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la noticia que confirmó Manuela, con quien tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos en su vida.

¿Cómo adquirió gran reconocimiento Manuela Ochoa junto a su pareja en redes sociales?

Es clave mencionar que Manuela Ochoa se ha destacado en los últimos años, en ser una reconocida creadora de contenido digital, destacándose en la moda y el estilo de vida.

Famosa influencer confirmó la muerte de su pareja a cinco días de comprometerse: ¿cómo fue?
¿Cómo ha afrontado la influencer la pérdida de su pareja? | Foto: Freepik

Así también, varios de sus seguidores resaltaron la especial conexión que tenía junto a su novio, Pedro Cadahía, con quien construyó momentos inolvidables, ganándose todo el cariño de sus seguidores.

Por el momento, no se ha confirmado con exactitud cuál fue la causa de la muerte de Pedro. Sin embargo, varios seguidores de Manuela le han enviado todo su apoyo y, también, a todos los allegados de su prometido.

