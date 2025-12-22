Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Karina García sorprende y debuta oficialmente como modelo | VIDEO

Valentino, el hijo menor de Karina García siguió sus pasos y debutó oficialmente como modelo infantil.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo de Karina García irrumpe en el mundo del modelaje. (Foto Canal RCN).
Hijo de Karina García irrumpe en el mundo del modelaje. (Foto Canal RCN).

Valentino, el hijo menor de Karina García, dio un paso inesperado que dejó a muchos sorprendidos y encantados, pues el pequeño debutó oficialmente como modelo infantil junto a su mamá. El anuncio, sin duda alguna, despertó curiosidad entre sus seguidores, quienes no pudieron evitar reaccionar.

¿Cómo fue el debut como modelo de Valentino, el hijo menor de Karina García?

Por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Valentino, el hijo menor de Karina García, compartió la inesperada noticia de su debut como modelo infantil, mientras arreglaban su cabello para su primera sesión fotográfica profesional.

Hijo de Karina García irrumpe en el mundo del modelaje
Hijo de Karina García irrumpe en el mundo del modelaje. (Foto Canal RCN).

Acompañado de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, el menor explicó que un estilista estaba definiendo los rizos de su cabello como parte de la preparación para lo que sería su primera sesión fotográfica como modelo infantil profesional.

“Holi, mi gente, estamos por acá con Karina, me están haciendo rulos para hacerme fotos… mi primer día como modelo”, expresó el pequeño en el video.

En el audiovisual también se pudo escuchar la voz de Karina, quien le pedía al menor que explicara mejor lo que iba a realizar en su primer día como modelo; sin embargo, el video se cortó justo en ese momento.

Internautas se mostraron emocionados y quedaron a la espera del resultado final de este gran paso en la vida de Valentino, quien con tan solo cinco años logró debutar en el mundo del modelaje infantil.

¿Cuántos hijos tiene Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Karina García tiene dos hijos: Valentino, quien recientemente debutó como modelo infantil, e Isabella Vargas, que este año cumplió 18 años. Isabella también trabaja como influenciadora y ha incursionado en el modelaje para distintas marcas de ropa, algo que ha compartido en sus redes sociales, donde cuenta con una amplia comunidad de seguidores.

Por su parte, Valentino está explorando este nuevo mundo, al que está acostumbrado, pues ha crecido rodeado del mundo de las redes sociales y la creación de contenido.

Valentino, hijo de Karina García, sorprende con su primer paso en el modelaje
Valentino, hijo de Karina García, sorprende con su primer paso en el modelaje. (Foto Canal RCN).
