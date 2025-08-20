Psicólogo revela la verdad: esto es lo que realmente significa quererse a uno mismo
En famoso psicólogo Walter Riso confiesa lo que implica no solo quererse a uno mismo, sino también tener una buena autoestima.
El concepto de quererse a sí mismo se relaciona con la autoestima. Las personas se demuestran cariño con el objetivo de sentirse bien, aunque se debe comprender su significado más a fondo.
Para ello, uno de los hombres más reconocidos en Latinoamérica por su aporte en el escenario de la psicología es el escritor Walter Riso, quien sostiene que lo primero a tener en cuesta sobre el significado de quererse a sí mismo es cuidarse tanto física como psicológicamente.
¿Qué significa quererse a uno mismo y tener autoestima?
Para el doctor en psicología, cuando se habla de autoestima, hay pilares los cuales cada persona puede empezar a desarrollar para su vida. En efecto, nombra cuatro postulados para comprender la autoestima.
1. Autoconcepto: tiene que ver con lo que la persona piensa de sí misma, pero hay quienes se castigan psicológicamente de manera consciente o inconsciente.
2. Autoimagen: cuando cada sujeto se mira al espejo. Riso comunica que es el gusto por sí mismo; si no hay un gusto por sí mismo, eso es lo que se va a transmitir al resto de individuos.
3. Darse gusto: quiere decir autorrefuerzo. Cuando una persona tiene una buena autoestima se da gusto, así que no es tacaña consigo misma.
4. Autoeficacia: el doctor en psicología explica que tiene que ver con la capacidad que cada sujeto siente para poder alcanzar sus metas u objetivos. Al no sentir capacidad, la inseguridad se hace presente.
Así las cosas, las cuatro variables compartidas anteriormente y otro cúmulo de cosas conforman la autoestima que se traduce al significado de quererse a uno mismo. Walter Riso termina diciendo que no se puede ligar únicamente al concepto de quererse o no quererse, sino que es algo que va más allá.
¿Qué síntomas demuestran tener una baja autoestima?
Cultivar la autoestima es algo que nace de cada persona. Si bien es cierto que el colectivo influye, la autoestima se forma con carácter y determinación.
Según Top Doctors, las personas con una baja autoestima presentan síntomas como:
- Inseguridad.
- Evitar dar la opinión por miedo al rechazo.
- Pensar que no se es digno de las experiencias positivas.
- Renunciar a esforzarse por la creencia de que no se alcanzarán las metas.
- Buscar constantemente la validación de los demás.
- No experimentar satisfacción o bienestar.
- Perder la motivación con facilidad.
- Estar en un estado de nerviosismo frecuente.
- Experimentar sentimientos de culpa.
- Percibirse poco atractivo o sin iniciativa propia.