Karina y Altafulla reaparecen juntos y derrochan amor, así se mostraron

La influenciadora Karina García y el cantante Altafulla reaparecieron en público luego de las especulaciones de una posible ruptura entre ambos.

¿Karina García y Altafulla reaccionaron sobre su supuesta ruptura?

En los últimos días se especuló que los famosos habían terminado su relación luego de que no se les volviera a ver juntos y tampoco interactuaran entre ellos en redes sociales.

Debido a que los rumores se intensificaron cada vez más, los dos decidieron pronunciarse al respecto y desmentir dicha información, señalando que están en su mejor momento, pero que su distancia se trataría debido a que ambos deben cumplir con sus respectivos compromisos.

¿Cómo fue la reaparición pública de Karina García y Altafulla tras rumores de ruptura?

Los famosos reaparecieron en una transmisión en vivo de la influenciadora, donde se dejaron ver entrenando juntos.

Ambos realizaron algunos ejercicios en común, pero también se dejaron ver realizando una rutina individual, pues recordemos que, la creadora de contenido tiene un entrenamiento específico debido al enfrentamiento que hará contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá.

Asimismo, los dos derrocharon amor en repetidas ocasiones, donde se daban algunos besos y además el artista la alentaba a seguir y no desfallecer en su entrenamiento.

Tras la revelación, miles de internautas reaccionaron en redes sociales, donde los llenaron de elogios y les confesaron lo mucho que extrañaban verlos juntos.

Cabe destacar que, Karina García señaló que muy pronto dará a conocer las razones por las que se tardaron tanto en desmentir que no habían terminado su noviazgo, indicando que han pasado muchas cosas que después les explicará.

Por ahora, los dos siguen demostrando que su relación está mejor que nunca y que siguen enfocados en trabajar en sus respectivos proyectos, con los que han tenido gran acogida entre sus admiradores.

Karina García sigue trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales, mientras que Altafulla continúa creando nuevas canciones y cautivando a muchos en diferentes conciertos a nivel nacional.