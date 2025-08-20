Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina y Altafulla reaparecen juntos y derrochan amor, así se mostraron

Karina García y Altafulla se dejaron ver juntos luego de rumores de una supuesta ruptura.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla juntos
Karina García y Altafulla reaparecen en público/Canal RCN

La influenciadora Karina García y el cantante Altafulla reaparecieron en público luego de las especulaciones de una posible ruptura entre ambos.

Artículos relacionados

¿Karina García y Altafulla reaccionaron sobre su supuesta ruptura?

En los últimos días se especuló que los famosos habían terminado su relación luego de que no se les volviera a ver juntos y tampoco interactuaran entre ellos en redes sociales.

Altafulla y Karina García en el gimnasio

Debido a que los rumores se intensificaron cada vez más, los dos decidieron pronunciarse al respecto y desmentir dicha información, señalando que están en su mejor momento, pero que su distancia se trataría debido a que ambos deben cumplir con sus respectivos compromisos.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la reaparición pública de Karina García y Altafulla tras rumores de ruptura?

Los famosos reaparecieron en una transmisión en vivo de la influenciadora, donde se dejaron ver entrenando juntos.

Karina y Altafulla reaparecen en público

Ambos realizaron algunos ejercicios en común, pero también se dejaron ver realizando una rutina individual, pues recordemos que, la creadora de contenido tiene un entrenamiento específico debido al enfrentamiento que hará contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá.

Asimismo, los dos derrocharon amor en repetidas ocasiones, donde se daban algunos besos y además el artista la alentaba a seguir y no desfallecer en su entrenamiento.

Tras la revelación, miles de internautas reaccionaron en redes sociales, donde los llenaron de elogios y les confesaron lo mucho que extrañaban verlos juntos.

Cabe destacar que, Karina García señaló que muy pronto dará a conocer las razones por las que se tardaron tanto en desmentir que no habían terminado su noviazgo, indicando que han pasado muchas cosas que después les explicará.

Artículos relacionados

Por ahora, los dos siguen demostrando que su relación está mejor que nunca y que siguen enfocados en trabajar en sus respectivos proyectos, con los que han tenido gran acogida entre sus admiradores.

Karina García sigue trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales, mientras que Altafulla continúa creando nuevas canciones y cautivando a muchos en diferentes conciertos a nivel nacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Foto de su esposo enciende rumores en redes Cintia Cossio

¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Foto publicada por su esposo desata rumores en redes

El esposo de Cintia Cossio compartió la foto de un bebé recién nacido e internautas aseguran que su hijo ya nació.

Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W rompe el silencio y explica por qué no muestra a su mamá en videos

Luisa Fernanda W aclaró la razón por la que su mamá prefiere mantenerse alejada de sus videos y redes sociales.

Michelle Rouillard Talento nacional

Michelle Rouillard de MasterChef comparte mensaje personal: “Donde no hay interés, no insistas”

Michelle Rouillard se sinceró con un mensaje motivador que invita a la reflexión y al cuidado personal.

Lo más superlike

Lilo & Stitch. Talento internacional

Estas son las causas de la muerte del actor de ‘Lilo & Stitch’ David H.K. Bell

Las autoridades de Hawái confirmaron las causas del fallecimiento del actor David H.K. Bell, recordado por ‘Lilo & Stitch’.

IA Salud

¿Qué es la “psicosis por IA”?, así podría estar padeciéndola sin darse cuenta

¡Impacto en el escenario! Katy Perry recibe descarga eléctrica en su concierto Talento internacional

Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

Angelique Boyer revive con cariño su paso por Teresa Talento internacional

Angelique Boyer comparte tierno recuerdo: “15 años de este proyecto que me cambió la vida…”

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?