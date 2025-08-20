¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Foto publicada por su esposo desata rumores en redes

Cintia Cossio y Jhoan López se encuentran a la espera de su segundo hijo, quien está próximo a nacer, así lo mencionó la pareja de influenciadores. Sin embargo, una reciente fotografía publicada por el paisa desató rumores que aseguran que el pequeño ya nació.

¿Ya nació el segundo hijo de Cintia Cossio y Jhoan López?

En las últimas semanas, los internautas han estado a la expectativa por conocer de primera mano la llegada del nuevo integrante de la familia López Cossio, analizando con lupa cada publicación que la pareja comparte en redes sociales.

Entre estas publicaciones se encuentran los controles prenatales de Cintia, con los que se busca asegurar que todo esté en orden y que el parto se desarrolle sin contratiempos.

Sin embargo, una reciente fotografía publicada por Jhoan desató todo un debate: algunos aseguran que el pequeño ya nació, mientras que otros confían en que, cuando ocurra, Cintia lo revelará directamente.

La imagen muestra a un bebé recién nacido, envuelto en una cobijita y con un tierno conjunto típico de los primeros días de vida. Aunque muchos creen que se trata de su segundo hijo, otros aseguran que en realidad es Thiago, el primogénito de la pareja, cuando aún era un bebé.

Lo cierto es que el parto habría estado programado para los primeros días de agosto, pero hasta el momento la pareja no ha confirmado que su segundo hijo ya está entre sus brazos.

¿Cintia Cossio desmintió rumores sobre el nacimiento de su segundo hijo?

Vale la pena destacar que hace pocas horas Cintia Cossio reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia de que la habitación de su segundo hijo ya estaba completamente lista para recibirlo.

Así mismo, desmintió los rumores del nacimiento del pequeño al referirse a los constantes comentarios que ha recibido en sus redes sociales de internautas que aseguran que el menor ya está en sus brazos.