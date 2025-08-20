Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Foto publicada por su esposo desata rumores en redes

El esposo de Cintia Cossio compartió la foto de un bebé recién nacido e internautas aseguran que su hijo ya nació.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Foto de su esposo enciende rumores en redes
Rumores crecen: publicación del esposo de Cintia Cossio habría revelado el nacimiento del bebé. (Foto Canal RCN).

Cintia Cossio y Jhoan López se encuentran a la espera de su segundo hijo, quien está próximo a nacer, así lo mencionó la pareja de influenciadores. Sin embargo, una reciente fotografía publicada por el paisa desató rumores que aseguran que el pequeño ya nació.

Artículos relacionados

¿Ya nació el segundo hijo de Cintia Cossio y Jhoan López?

En las últimas semanas, los internautas han estado a la expectativa por conocer de primera mano la llegada del nuevo integrante de la familia López Cossio, analizando con lupa cada publicación que la pareja comparte en redes sociales.

Entre estas publicaciones se encuentran los controles prenatales de Cintia, con los que se busca asegurar que todo esté en orden y que el parto se desarrolle sin contratiempos.

Artículos relacionados

Sin embargo, una reciente fotografía publicada por Jhoan desató todo un debate: algunos aseguran que el pequeño ya nació, mientras que otros confían en que, cuando ocurra, Cintia lo revelará directamente.

La imagen muestra a un bebé recién nacido, envuelto en una cobijita y con un tierno conjunto típico de los primeros días de vida. Aunque muchos creen que se trata de su segundo hijo, otros aseguran que en realidad es Thiago, el primogénito de la pareja, cuando aún era un bebé.

Lo cierto es que el parto habría estado programado para los primeros días de agosto, pero hasta el momento la pareja no ha confirmado que su segundo hijo ya está entre sus brazos.

¿Cintia Cossio desmintió rumores sobre el nacimiento de su segundo hijo?

Vale la pena destacar que hace pocas horas Cintia Cossio reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia de que la habitación de su segundo hijo ya estaba completamente lista para recibirlo.

Artículos relacionados

Así mismo, desmintió los rumores del nacimiento del pequeño al referirse a los constantes comentarios que ha recibido en sus redes sociales de internautas que aseguran que el menor ya está en sus brazos.

"Ay, pero que famita la que me gané entre ustedes por andar ocultando las cosas jajajajajaja", escribió en aquella ocasión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, sorprendió con su swing al bailar en ensayo de su papá. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan la curiosa regla de Índigo para decir groserías

Camilo y Evaluna sorprendieron a sus seguidores al contar que Índigo puede decir groserías, aunque solo bajo una condición muy especial.

Exnovio de Laura González Influencers

Exnovio de Laura G vuelve a arremeter contra ella y hace sorprendente revelación

El exnovio de la modelo Laura G volvió a hablar de ella e hizo polémicas declaraciones.

Daniela Ospina Daniela Ospina

Daniela Ospina revela cómo educa a sus hijos en un mundo lleno de apariencias: ¿qué dijo de Salomé?

En el pódcast de Inés Sheero, Daniela Ospina habló sobre cómo educa a sus hijos en un mundo lleno de redes sociales.

Lo más superlike

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

La creatina es de los suplementos más populares y recomendados cuando una persona va al gimnasio.

El reciente cambio de Ninel Conde en su rostro desató una ola de críticas Talento internacional

Ninel Conde emociona a sus fans al revelar su regreso a Colombia con nuevo show

Talento internacional

El estado de salud del Rey Carlos III genera nuevas dudas tras reciente aparición: ¿qué se sabe?

¡Impacto en el escenario! Katy Perry recibe descarga eléctrica en su concierto Talento internacional

Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?