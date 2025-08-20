Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W rompe el silencio y explica por qué no muestra a su mamá en videos

Luisa Fernanda W aclaró la razón por la que su mamá prefiere mantenerse alejada de sus videos y redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luisa Fernanda W
¿Por qué Luisa Fernanda W no graba con su madre? | Foto: Canal RCN

Luisa Fernanda W se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su amplia trayectoria profesional, donde no solo se ha destacado por sus años de trayectoria, sino que también, al compartir su faceta como madre y pareja del artista Pipe Bueno.

Además, la influenciadora ha sido tendencia mediante sus redes sociales al compartir las razones por las cuales no graba videos junto a su madre y sorprendió a sus seguidores al compartir por qué no lo hace.

¿Por qué motivo Luisa Fernanda W no graba videos con su madre?

En las últimas horas, el nombre de Luisa Fernanda W se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al interactuar con sus seguidores mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores.

Luisa Fernanda W
¿Cómo ha sido la faceta de Luisa Fernanda W al ser madre? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una de las preguntas que más llamó la atención por parte de los seguidores de la creadora de contenido se trató acerca de las razones por las cuales no graba junto a su madre y le preguntaron lo siguiente: “¿Por qué no muestras tanto a tu mamá y hermana?”, señaló un internauta, a lo que Luisa respondió:

“De hecho voy a hacer un video con mi mamá, pero ella me pidió el favor que no le gusta sentirse expuesta en mis redes sociales. Una cosa es mi hermana y otra cosa soy yo que estoy expuesta en redes sociales. Además, mi madre cerró redes sociales porque no le gusta sentirse expuesta en mis redes sociales”, detalló Luisa Fernanda W.

Estas palabras dejaron claro que la madre de Luisa prefiere la tranquilidad, pues no le gusta sentirse expuesta mediante sus redes sociales, pues prefiere conservar un ambiente tranquilo en su vida cotidiana.

¿Cómo divide Luisa Fernanda W ser influenciadora y madre?

Desde luego, Luisa Fernanda W no solo se ha destacado por ser una importante creadora de contenido a nivel digital, sino que también, por el importante papel que ha tenido en los últimos años al ser madre de Máximo y Dómenic.

Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W explica por qué no expone a su madre en redes. | Foto: Canal RCN

Por su parte, la creadora de contenido se ha destacado al compartir la maravillosa faceta que ha vivido en su vida al ser madre de sus hermosos hijos. También, ha acaparado la atención mediática al tener una de las relaciones más destacadas en el mundo del entretenimiento con el cantante de música popular Pipe Bueno.

