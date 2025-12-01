¿Vanessa Pulgarín traerá la tercera corona? IA revela sorprendente predicción de Miss Universo 2025

La próxima semana se llevará a cabo la elección y coronación de Miss Universo 2025. La representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, es tendencia en varios escenarios por el desempeño que está teniendo en Tailandia, país anfitrión de la edición número 74 de este certamen de belleza.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Ya van varios días en el que Vanessa Pulgarín ha tenido la oportunidad de darse a conocer y, por ello, es que algunos no descartan que se convierta en Miss Universo. Si es así, la paisa le daría la tercera corona universal a Colombia.

¿Qué ha sucedido con Colombia en Miss Universo?

Colombia ha tenido un notorio desempeño en Miss Universo, pero aunque las anteriores soberanas han liderado importantes puestos, no han logrado obtener la corona desde que Paulina Vega ganó la importante competencia en el año 2024.

En efecto, las esperanzas se mantienen y por eso es que ya se está empezado a apostar por la colombiana, quien en estos días de concentración debe demostrar por qué ella debería ser Miss Universo 2025.

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universo, en Tailandia | Foto de Buen día, Colombia.

Mientras llega el día, que es el próximo viernes 21 de noviembre, pero por diferencia horaria en Colombia será en la noche del jueves 20 de noviembre, se le preguntó a la IA si Vanessa Pulgarín ganaría Miss Universo.

Artículos relacionados Juliana Calderón Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

¿Vanessa Pulgarín podría ganar Miss Universo 2025?, según la IA

De acuerdo con la IA, es bastante plausible que la colombiana llegue a la final o al menos a una etapa avanzada.

"Sí, considero probable que Colombia (con Vanessa Pulgarín) llegue a la final o a las instancias finales de Miss Universo 2025. Pero que gane todo el certamen lo veo como una posibilidad menos segura, aun con buenas probabilidades", según la herramienta tecnológica.

En resumidas cuentas, Colombia es candidata fuerte, realista para el Top 5. Por ende, podría convertirse en Miss Universo.

Vanessa Pulgarín participó en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate no aguantó más y rompió en llanto en La casa de Alofoke: varios se unieron en su contra

Cabe decir que después del Top 5, se realizan preguntas que resultan ser determinantes para elegir a la mujer universal.

Colombia es una potencia histórica en Miss Universo: ha estado en el Top 5 o Top 10 en más de la mitad de las ediciones recientes.