Uruguaya le pidió matrimonio a su novio en pleno partido contra Cabo Verde: así fue la propuesta

Un conmovedor y emotivo momento tuvieron que presenciar los hinchas de Uruguay en pleno partido contra Cabo Verde en la Copa Mundial FIFA 2026, cuando una mujer se atrevió a pedirle matrimonio a su novio.

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¿Cómo fue la propuesta de matrimonio en el partido de Uruguay VS. Cabo Verde?

En el Estadio Miami Gardens, el pasado 21 de junio, se llevó a cabo el partido de Uruguay contra Cabo Verde en la fase de grupos, ya que ambos hacen parte del Grupo H del Mundial 2026. El primer gol del partido fue a favor de Cabo Verde en el minuto 21.

Primer gol de Cabo Verde contra Uruguay en el Mundial 2026 (Foto de AFP/CHANDAN KHANNA)

Antes de que se acabara el primer tiempo, Uruguay empató y, 8 minutos después, metió el segundo gol, teniendo un marcador a favor de 2 - 1. Los hinchas de la selección de Cabo Verde ya habían perdido la esperanza de llevarse la victoria.

Mientras los aficionados uruguayos alentaban a su selección, una pareja protagonizó un emotivo momento en las tribunas. Una mujer le pidió matrimonio a su novio y él aceptó de inmediato, dejando una escena que quedó grabada en video.

A pesar del importante momento que estaban viviendo, justo después de el “sí” del uruguayo, Cabo Verde remontó el partido y logró un histórico marcador de 2 – 2.

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¿Cómo fue la reacción de los hinchas de alrededor tras el compromiso?

Muchos de los aficionados que estaban alrededor de la pareja, les demostraron su apoyo y asombro con aplausos y gritos; sin embargo, el momento duró poco, gracias al gol que metió Cabo Verde.

Pareja se comprometió en el partido de Uruguay contra Cabo Verde (Foto de Freepik)

La reacción de los recién comprometidos también fue de decepción hacia su equipo, ya que se quedaron mirando la cancha y analizando la situación. A pesar de que estaban viviendo un importante momento en pareja, se nota el sinsabor que les dejó la anotación del equipo rival.

Por otro lado, la reacción de los internautas no fue muy agradable, ya que muchos mencionaron que este tipo de eventos deportivos no eran el lugar adecuado para una propuesta de matrimonio:

Por culpa de “hinchas” como estos es que no ganamos nada, van a los partidos a hacerse las divas

También, hubo muchos comentarios de personas que aseguraron que el gol de Cabo Verde habría sido una señal clara de que la relación no iba a durar y el compromiso no se debería llevar a cabo:

Bro, si esa no es la señal más clara, no sé que sea. Sal de ahÍ, nunca es tarde