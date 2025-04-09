Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Última publicación del diseñador Giorgio Armani antes de fallecer

Esta fue la última publicación que realizó el diseñador Giorgio Armani antes de su lamentable partida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Giorgio Armani fallece
Última publicación de Giorgio Armani/AFP: Anne-Christine POUJOULAT

El reconocido diseñador italiano Giorgio Armani falleció este 4 de septiembre a sus 91 años, dejando un profundo dolor en el mundo de la moda.

¿De qué murió Giorgio Armani?

A través de sus redes sociales oficiales, su equipo de trabajo y familiares confirmaron la lamentable noticia de la partida del diseñador, pero no dieron a conocer la causa de la muerte.

Giorgio Armani y su última post

Sin embargo, detallaron que falleció en paz en compañía de sus seres queridos y en un ambiente de tranquilidad.

“Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los muchos proyectos en curso y futuros“, se detalló en el comunicado.

¿Cuál fue la última publicación de Giorgio Armani en sus redes sociales?

El reconocido diseñador, que creó su empresa de ropa, la cual nombró con su apellido, contaba con más de cinco millones de seguidores en Instagram, donde solía compartir varios de sus diseños, eventos y promocionar y marca.

Fallece Giorgio Armani

De hecho, su última publicación fue mostrando colecciones pasadas de Otoño/Invierno 1996, Primavera/Verano 1996 y Otoño 2009.

"Esta continuidad se conserva en Armani/Archivio, un proyecto dedicado a la valorización cultural a través de prendas, imágenes e inspiraciones que abarcan medio siglo", escribió.

Tras su publicación, muchos seguidores no dudaron en llenarlo de mensajes de agradecimiento por todo lo que hizo en la moda y les dedicaron mensajes de sentido pésame a su familia por el difícil momento que atraviesan.

¿Cuándo creó Giorgio Armani su empresa?

El hombre nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, decidió comenzar su imperio a sus 40 años en 1975, donde lanzó por primera vez su línea de ropa femenina y comenzó a tener gran acogida para lograr tener el éxito que gozó por tantos años y no solo ser imagen de ropa, sino también consolidar su marca en perfumes, accesorios, hoteles y más.

Armani logró vestir a diferentes personalidades del mundo del espectáculo, convirtiéndose en una marca de lujo. Entre ellas Lady Gaga, Beyoncé y Rihanna.

