Tsunami, el perro rescatista que se volvió viral por su heroica labor tras el terremoto de Venezuela

Tras el impactante desastre natural que azotó el territorio venezolano, miles de usuarios han virilizado la labor de todas las personas que han ayudado a las familias afectadas; sin embargo, un perro fue el protagonista de cientos de videos donde se le ve buscando vida bajo los escombros de los edificios colapsados.

¿Qué se sabe del perro rescatista en Venezuela?

El pasado 24 de junio, dos terremotos de magnitudes de 7.1 y 7.5 azotaron a Venezuela, dejando miles de personas afectadas y edificaciones totalmente destruidas. Tras conocerse el hecho, los rescatistas del país comenzaron sus labores de búsqueda de todos los desaparecidos en el desastre.

Magnitudes de los terremotos en Venezuela (Foto de Freepik)

Como parte del grupo, también están aquellos “héroes de cuatro patas” que están entrenados para encontrar vida en condiciones de emergencia. En este caso, específicamente, se viralizó un video de Tsunami, un perro que hace parte de la familia de los Border Collie. El canino ha generado miles de comentarios en los que los internautas aseguran que su labor es muy valiosa y conmovedora.

Uno de los videos que más se viralizó fue uno en el que se veía al canino caminando sobre los escombros buscando algún rastro de vida. Lo sorprendente fue que logró encontrar a un señor que estaba atrapado entre las ruinas y alertó a los rescatistas para que pudieran sacarlo con vida.

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¿Cuál es la historia detrás de Tsunami, el perro rescatista?

La historia de vida de Tsunami es sumamente especial, ya que algunos años atrás, antes de que se convirtiera en un perro rescatista, el canino sufrió de abandono y maltrat0. Según contó Jorge Beens, fundador y director del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención de Desastres, el perro fue rescatado tiempo atrás de una situación deplorable.

Luego de que fuera adoptado, Tsunami recibió la atención veterinaria que requería y, cuando ya había estaba totalmente recuperado, comenzó un proceso de entrenamiento profesional para que desarrollara habilidades de rescate y búsqueda.

Tsunami es un perro rescatista entrenado para labores de búsqueda y rescate (Foto de Freepik)

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¿Por qué utilizan perros para las labores de búsqueda y rescate?

La participación de los caninos en las labores de búsqueda es fundamental, ya que tienen unas capacidades sensoriales y físicas mucho más finas que las del ser humano. Específicamente, el olfato de los perros tiene casi 4 veces más receptores que los de los humanos, permitiéndoles detectar el olor de las personas atrapadas bajo escombros.

También, gracias a su tamaño y agilidad, los perros pueden acceder y moverse entre estructuras colapsadas, lo cual resultaría difícil para un ser humano.