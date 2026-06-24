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Tras la derrota ante Colombia, hincha de RD del Congo hizo inesperada petición a la selección: “ayuda”

Una aficionada de RD del Congo sorprendió en redes sociales al pedirle a la Selección Colombia ayuda para avanzar en el Mundial.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La petición viral de una aficionada congoleña a Colombia antes del partido contra Portugal
Tras la derrota ante Colombia, hincha de RD del Congo hizo inesperada petición a la selección (Foto Ulises RUIZ / AFP)

La victoria de la Selección Colombia frente a República Democrática del Congo no solo dejó celebraciones entre los aficionados colombianos, sino también una curiosa reacción por parte de una seguidora del equipo africano que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Tras el resultado del encuentro, la aficionada compartió un video en el que hizo una inesperada petición a la Tricolor antes del último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Su mensaje llamó la atención porque, lejos de mostrar molestia por la derrota de su selección, pidió el apoyo indirecto de Colombia para ayudar a República Democrática del Congo a mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

¿Qué pidió la hincha congoleña a la Selección Colombia?

La aficionada explicó que la clasificación del grupo todavía no está completamente definida para algunas selecciones y que el próximo partido entre Colombia y Portugal podría ser determinante para el futuro de República Democrática del Congo en la competencia.

En el video, la mujer le pidió a Colombia que derrotara a Portugal en la última fecha de la fase de grupos.

Según explicó, si Colombia logra quedarse con los tres puntos y República Democrática del Congo consigue un resultado favorable en su próximo compromiso, el equipo africano tendría mayor posibilidad de terminar en la segunda posición del grupo.

Además, manifestó que tiene confianza en el nivel mostrado por la Tricolor durante la Copa del Mundo y expresó su esperanza de que el equipo colombiano pueda imponerse ante Portugal.

Las declaraciones generaron cientos de comentarios en redes sociales, donde varios colombianos reaccionaron con humor y destacaron el cariño que muchos aficionados extranjeros han demostrado hacia la Selección Colombia durante el Mundial.

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¿Cómo le ha ido a Colombia en el Mundial 2026?

Con la victoria frente a República Democrática del Congo, Colombia aseguró oficialmente su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La Tricolor suma dos victorias consecutivas en sus primeros encuentros y se mantiene entre los equipos con mejor rendimiento de su grupo.

Por esta razón, el equipo colombiano llega a su último partido con mayor tranquilidad, aunque todavía tiene un objetivo importante: asegurar el primer lugar de su zona.

Finalizar como líder podría representar un camino más favorable en las rondas eliminatorias y evitar algunos rivales de gran nivel en las primeras fases.

La inesperada alianza que propuso una aficionada congoleña a Colombia en pleno Mundial
La petición viral de una aficionada congoleña a Colombia antes del partido contra Portugal (Foto Ulises RUIZ / AFP)

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¿Cuándo jugará Colombia contra Portugal?

La Selección Colombia disputará su último partido de la fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Portugal.

El encuentro será clave para definir las posiciones finales del grupo y determinar los cruces de la siguiente ronda.

Además, si Colombia consigue una nueva victoria, avanzará a los dieciseisavos de final manteniendo un rendimiento perfecto en esta etapa del torneo.

Hincha de RD del Congo le pidió un favor a Colombia para seguir con vida en el Mundial 2026
La inesperada alianza que propuso una aficionada congoleña a Colombia en pleno Mundial (Foto Ulises RUIZ / AFP)
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