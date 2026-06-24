Misterioso líder espiritual ghanés aseguró haber influido en el rendimiento de Harry Kane

El Mundial 2026 no solo ha estado marcado por los resultados, las sorpresas y el desempeño de las selecciones, sino también por declaraciones que han generado debate y curiosidad entre los aficionados.

En esta ocasión, un reconocido espiritualista de Ghana se convirtió en tema de conversación luego de afirmar públicamente que realizó una intervención espiritual para afectar el rendimiento de uno de los jugadores más importantes de Inglaterra: Harry Kane.

Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales y generaron todo tipo de reacciones entre quienes creen en este tipo de prácticas y quienes consideran que se trata simplemente de una coincidencia.

¿Qué dijo el misterioso hombre sobre Harry Kane?

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, un conocido líder espiritual de Ghana que en varias ocasiones ha realizado declaraciones relacionadas con el fútbol internacional.

Según explicó, antes del partido entre Inglaterra y Ghana habría llevado a cabo una acción espiritual con el objetivo de disminuir el impacto deportivo de Harry Kane durante el encuentro.

El hombre aseguró que nunca buscó causarle un daño grave al futbolista ni afectar su salud, sino únicamente limitar su influencia dentro del partido para favorecer las posibilidades de la selección de Ghana.

Las declaraciones llamaron aún más la atención porque Nana Kwaku Bonsam ya había sido noticia años atrás por afirmar que había influido espiritualmente en algunos acontecimientos deportivos de relevancia internacional.

Líder espiritual aseguró haber afectado el rendimiento de Harry Kane (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿Cómo le fue a Inglaterra contra Ghana?

Las palabras del espiritualista comenzaron a viralizarse luego del empate entre Inglaterra y Ghana.

Muchos aficionados señalaron que Harry Kane tuvo un desempeño más leve comparada con su partido anterior, en el que había logrado marcar dos goles frente a Croacia.

Durante el encuentro contra Ghana, el delantero inglés no logró anotar y protagonizó una de las jugadas más comentadas de la jornada cuando desperdició una clara oportunidad frente al arco.

Este momento fue suficiente para que algunos usuarios en redes sociales relacionaran el bajo rendimiento del jugador con las declaraciones realizadas por el líder espiritual ghanés.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones y, para la mayoría de analistas deportivos, se trató simplemente de una mala noche para el delantero inglés.

Líder espiritual genera polémica tras afirmar que intervino en el desempeño de Harry Kane (Foto Ulises RUIZ / AFP)

¿Qué más ha dicho Nana Kwaku Bonsam?

Después del empate entre ambas selecciones, Nana Kwaku Bonsam volvió a referirse al tema y aseguró que ya había retirado cualquier influencia espiritual relacionada con Harry Kane.

Incluso afirmó que espera que el delantero pueda volver a marcar goles en los próximos partidos de Inglaterra durante el Mundial.

Por ahora, Inglaterra continúa liderando su grupo, aunque comparte puntos con Ghana, lo que mantiene abierta la lucha por los primeros lugares de la clasificación.