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¿Era gol de Lucho? Las razones por las que anularon sus dos goles contra Congo en el Mundial 2026

Por estas razones anularon los dos goles de Luis Díaz en el contra el RD Congo en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
lUIS DIAZ en el mundial 2026
Luis Díaz hizo dos goles contra el Congo, pero fueron anulados/AFP: ULISES RUIZ

La Selección Colombia disputó su segundo partido este martes 23 de junio en el Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo, donde salió victoriosa con un resultado 1-0, con gol de Daniel Muñoz.

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¿Luis Díaz hizo dos goles el partido de Colombia vs Congo en el Mundial 2026?

Los cafeteros se destacaron con su juego en el encuentro deportivo y tuvieron varias llegadas al arco, pero el arquero de su rival logró atajar varios intentos de gol.

luis diaz y sus goles anulados en el mundial 2026

Sin embargo, el delantero Luis Díaz alcanzó a realizar dos goles, pero estos fueron anulados, provocaron gran controversia entre los fanáticos de la tricolor.

Ambos goles anulados se dieron en el minuto 56 y el minuto 80, los cuales causaron gran ilusión a los colombianos.

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¿Por qué anularon los dos goles de Luis Díaz en el partido Colombia vs Congo en el Mundial 2026?

El primer gol de Luis Díaz, que ha sido el más polémico, pues muchos expertos han señalado que sí era válido, lo realizó dentro del área, pero este fue anulado por una falta previa que el árbitro había pitado.


Para algunos no había una falta real y el gol era válido, mientras que otros señalan que sí debía anularse.

El segundo gol de Luis Díaz lo hizo tras una acción individual, pero este fue anulado debido a un fuera de lugar, el cual sí se verificó en cámara y el cual no generó mayores comentarios debido a la evidente falla.


Miles de colombianos se mostraron bastante inconformes con el resultado, pues muchos consideraron que sí faltó el gol de Luis Díaz, aunque celebraron el triunfo de los cafeteros.

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¿Cuándo juega nuevamente Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará nuevamente el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. contra la Selección de Portugal, en la que se encuentra Cristiano Ronaldo, provocando gran ansiedad entre los fieles admiradores sobre lo que puede ser este encuentro, el cual ha sido bastante comentado.

le anulan dos goles a luis diaz en el mundial 2026

Por ahora, Colombia ya logró clasificar a la siguiente fase y poder seguir dando alegrías a sus seguidores.

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