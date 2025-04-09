Top 3 de las profesiones para volverse millonario, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial reveló sorprendente predicción sobre las 3 carreras profesionales que podrían volver a millonario a las personas.

¿Cuáles son las tres carreras que hay que estudiar antes del 2030 para tener dinero, según la IA?

La IA arrojó el nombre de las carreras más exitosas para el 2030. Te explicamos por qué son tan importantes y relevantes.

Carrera de Ciencia de Datos - Big Data: Se dice que todo lo relacionado con la automatización y manejo de datos es clave para las empresas, ya que se necesitan expertos para que dominen este tipo de áreas.

IA reveló las carreras más importantes | Foto Freepik

Medicina con especializaciones en genética, longevidad y telemedicina: Esta carrera es importante porque se relaciona con conocer y analizar el envejecimiento poblaciones y los avances en edición genética. Asegura, que esta profesión tendría una altísima demanda. Ingeniería en energías renovables, gestión ambiental y economía circular: Estas profesiones ayudan a la transformación de soluciones verdes que son altamente valoradas hoy en día.

Según la IA, asegura que estos tres campos a estudiar buscan seguridad económica antes del 2030.

¿Cuáles son las profesiones que dejarán de existir en 2030?

Según reportes del Foro Económico Mundial, se dice que ninguna carrera "desaparecería" sino que se transforma hasta el 2030.

Trabajadores de fábricas en líneas: Se dice que la robótica industrial avanza con mucha velocidad y reduce la necesidad de mano de obra humana.

Contaduría pública: Varios Software de IA ya realizan tareas de contabilidad, auditoria preliminar y declaraciones fiscales. Por lo que ya están remplazando a varios contadores junior.

