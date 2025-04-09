Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Julián Zuluaga confirmó cómo surgió el amor entre Caterin Escobar y Mario Yepes

Julián Zuluaga reveló cómo empezó el romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes en MasterChef Celebrity.

Juliana Sánchez Dávila
Caterin Escobar, Mario Yepes
Caterin Escobar y Mario Yepes: Así empezó su romance | Foto Canal RCN

Tras la salida de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity, reveló detalles de cómo surgió el romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes.

¿Qué dijo Julián Zuluaga sobre el amor entre Caterin Escobar y Mario Yepes?

Julián Zuluaga ofreció una entrevista a un medio colombiano en la que habló sobre el inicio de la historia de amor entre Caterin Escobar y Mario Yepes.

En sus declaraciones, contó que desde la primera vez que los vio juntos sintió que podían convertirse en una gran pareja, aunque en ese momento no existía nada entre ellos.

Aclaró que ambos estaban completamente enfocados en la competencia y en evitar ser eliminados.

"Yo los vi y dije como ay que pareja tan bacana. Como que me parecía chévere pero pues yo no sabía si ellos estaban comprometidos , no tenía ni idea."

¿Cómo empezó el romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes?

Durante la entrevista en Vibra, el actor de Darío Gómez confirmó que todo empezó desde el reto de campo en Barranquilla.

Aseguró que desde el reto en Barranquilla comenzó a surgir la conexión entre la actriz y el exfutbolista, resaltando que en ese entonces muchas mujeres mostraban interés por Yepes.

"Y luego en Barranquilla...No pasó nada en Barranquilla, pero sí se cómo que todo nació".

Caterin Escobar, Mario Yepes
Julián Zuluaga reveló detalles cómo empezó su amor entre Caterin Escobar y Mario Yepes | Canal RCN

¿Cuáles han sido las reacciones de seguidores tras el amor entre Caterin Escobar y Mario Yepes?

Varios seguidores e internautas han especulado sobre un posible romance entre Caterin y Mario Yepes.

La actriz ha compartido en redes sociales videos junto al exfutbolista, donde aparecen cocinando juntos y revelando algunos secretos de cocina.

Además, Caterin ha publicado imágenes en compañía de Yepes y de sus hijos, lo que ha despertado aún más rumores. Para completar, ambos también han reaccionado mutuamente a diferentes fotografías, gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

