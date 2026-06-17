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¡Tembló en Colombia este miércoles 17 de junio!, así se reportó en algunas zonas del país

En horas de la mañana de este miércoles 17 de junio, se sintieron dos temblores en Colombia y el Servicio Geológico dio los detalles.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Temblor sacudió a Colombia y así reaccionaron los ciudadanos en redes
Temblor en Colombia este miércoles generó reacciones en redes. (Foto: Freepik)

En horas de la mañana de este miércoles 17 de junio, se sintió un temblor en lagunas zonas de Colombia, pues los internautas lo hicieron saber a través de las reduces sociales, en donde revelaron cómo lo sintieron.

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Por su lado, el Servicio Geológico Colombiano hizo su respectivo boletín, dando todos los detalles de la sacudida con la que los compatriotas se despertaron o que, incluso, sintieron en camino a sus trabajos.

Por ahora, se sabe que nada se salió de control y no se han reportado afectaciones o problemas tras el temblor que para muchos se sintió leve y rápido, pero, para otros, especialmente a los que están cerca del epicentro, lo sintieron fuerte y llegaron a asustarse.

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¿Qué detalles se conocen del temblor que se sintió este miércoles en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en su primer Boletín publicado sobre las 5:57 am, el temblor se sintió sobre las 5:51 de la madrugada con una magnitud de 5.1 y profundidad de 146 km, con el epicentro en Los Santos, Santander.

Temblor en Colombia este miércoles generó reacciones en redes
Fuerte susto por temblor en Colombia. (Foto: Freepik)

Por eso mismo, los ciudadanos de Bucaramanga sintieron fuerte esta sacudida, mientras que, en otras zonas del país como Bogotá, se sintió leve.

Por otro lado, el Servicio Geológico registró un segundo temblor sobre las 7:17 am, al igual que el primero, el epicentro fue en Los Santos, pero con una magnitud de 3.0 y profundidad de 154 km.

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¿Cuáles reacciones dejó el temblor en Colombia?

Como respuesta al boletín que publicó el Servicio Geológico Colombiano a través de las redes sociales, los internautas no dudaron en hacer su respectivo reporte y para algunos, fue bastante fuerte, ya que estaban muy cerca del epicentro.

Fuerte susto por temblor en Colombia
Temblor sacudió a Colombia y así reaccionaron los ciudadanos en redes. (Foto: Freepik)

Para otras ciudades, no se sintió mayor cosa, pero no dudaron en reaccionar con memes, ya que normalmente en esa zona de Los Santos es costumbre que tiemble seguido y es común que los epicentros de los fuertes temblores se den en esa zona del país.

Por lo mismo, los colombianos están acostumbrados a las leves sacudidas que, ni porque se mueva la tierra se despiertan y precisamente esas son sus reacciones en redes, riéndose de la situación que, por fortuna no pasa a mayores.

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