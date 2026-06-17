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De electricista a figura del Mundial 2026: la historia del arquero que está emocionando al mundo

Tras su debut contra España en la Copa Mundial 2026, el arquero de Cabo Verde se viralizó tras conocerse su conmovedora historia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El arquero que hoy brilla en el Mundial 2026
La conmovedora historia del arquero que llegó al Mundial 2026. (AFP/ CARL DE SOUZA)

El pasado 11 de junio inició la tan anhelada Copa Mundial FIFA 2026, importante evento deportivo que une a todos los países para celebrar el fútbol y las victorias de los países que participan este año.

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Con tan solo una semana de haber iniciado el Mundial, las redes sociales no han dejado de reaccionar a todas las novedades y curiosidades que se han presentado en este año, pues los partidos han dado un giro inesperado que tienen al mundo entero comentando.

Por un lado, desde la inauguración hubo un gran revuelo porque supuestamente Shakira no fue quien se presentó en el show, sino una doble. Así mismo, se cuestionó la presentación que se llevó a cabo en Ciudad de México, porque para muchos no fue suficiente.

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Así mismo, los partidos tienen hablando a los internautas porque se esperaba mucho sobre algunas Selecciones y estas no dieron los resultados esperados como España, quien quedó empatada con Cabo Verde, país que ganó reconocimiento por su primer mundial.

¿Quién es el famoso arquero del Mundial 2026 que llegó a las canchas siendo electricista?

El reconocido arquero de la Copa Mundial FIFA 2026 que se ha robado toda la atención este año es Josimar José Évora Dias, más conocido como ‘Vozhina’, quien, a sus 40 años, llega por primera vez a la copa del mundo, al igual que su Selección.

El inesperado pasado del arquero que hoy le roba los aplausos al Mundial 2026
El arquero que hoy brilla en el Mundial 2026. (AFP/ ROBERTO SCHMIDT)

Por esto, estos jugadores están haciendo historia, ya que Cabo Verde jamás habían seleccionado para competir en este evento tan importante a nivel mundial.

La sorpresa de Vozhina es que en plena entrevista rompió en llanto al confesar que, creció con sus abuelos, pero ellos ya no están y que su madre no lo pudo acompañar porque tuvo problemas con la visa, debido a que no pudieron reunir a tiempo el dinero para su respectivo trámite.

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¿Por qué el arquero de Cabo Verde se está llevando toda la atención?

Cabo Verde se ha llevado todos los aplausos tras su debut en el Mundial 2026 contra España (El campeón del mundo), pues quedaron empatados con un 0-0, por eso, Vozhina no pasó desapercibido por su gran trabajo.

La conmovedora historia del arquero que llegó al Mundial 2026
El inesperado pasado del arquero que hoy le roba los aplausos al Mundial 2026. (AFP/ Carl Recine)

Además, el arquero pasó de ser electricista a estar en una cancha de Fútbol y no cualquiera, sino la de la Copa Mundial FIFA 2026; por eso, su historia ha conmovido tanto a los internautas y eso, le hizo pasar de 50 mil a más de 11 millones de seguidores en Instagram.

Esto ocurrió durante su partido contra España y es que hasta los latinoamericanos celebraron este gran momento del fútbol para Cabo Verde.

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