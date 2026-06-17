Los mejores memes antes del debut de Colombia VZ Uzbekistán en la Copa Mundial 2026

Llegó el esperado día para los colombianos, pues este miércoles 18 de junio a las 9:00 PM, Colombia debutará en la Copa Mundial FIFA 2026 contra Uzbekistán.

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Tras una semana de que iniciara este importante evento deportivo, los colombianos han mostrado su emoción por el fútbol al apoyar a otros países latinoamericanos, esperando que la Selección por fin jugara, ya que veían este día lejos, pero la espera terminó.

Desde el pasado martes, la hinchada colombiana empezó dejarse ver mucho más emocionada por el conteo regresivo de volver a ver en la cancha de un mundial a sus compatriotas y por eso, en redes sociales mostraron que ya están más que preparados para no perderse el partido.

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De hecho, se han viralizado varios memes y reacciones de quienes ya están en modo Colombia VS Uzbekistán y es que a hasta los que no son fanáticos del futbol, se dejaron contagiar de la fiebre amarilla.

La fiebre mundialista se tomó las redes. (AFP/ CARL DE SOUZA)

¿Cuáles son los mejores memes que hay horas antes del partido de Colombia VS Uzbekistán?

Las plataformas digitales están inundadas de los mejores memes previos antes del partido de Colombia VS Uzbekistán, especialmente en X, en donde estas reacciones se hacen mucho más virales.

Allí se está compartiendo videos de personas planchando su camisa de Colombia y precisamente el meme es que esta valiosa prenda se quema; por otro lado, hay imágenes de James Rodríguez sentado cruzado de pierna en la tribuna esperando: “yo, esperando el partido de Colombia”.

Así mismo, hay montajes de los exjugadores de la Selección vestidos con toda la pinta colombiana y con un alto parlante por fuera de la casa.

¿Cuál ha sido las reacciones previas de los jugadores de la Selección Colombia ante su debut en la Copa Mundial 2026?

Por su lado, los jugadores han pedido unión para darles fuerza ante su debut en la Copa Mundial 2026 y cada uno por su lado han publicado fotos en sus redes.

Los memes más virales antes del esperado debut de Colombia en el Mundial 202. (AFP/ Omar Vega)

En el caso de James, publicó un carrusel con cuatro fotos y escribió “Aquí vamos, TODOS UNIDOS por nuestra selección”, pues esto también se debió a que ellos fueron fuertemente señalados por su polémica despedida con el presidente y su hija.

Así como James, Santiago Arias Mojica y entre otros han dejado ver que están calentando motores para esta noche.