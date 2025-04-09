Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Selección Colombia vs. Bolivia: la IA predice si Dayro Moreno jugará o no

Dayro Moreno fue convocado con la Selección Colombia, pero puede que lo dejen en la banca. La IA lanzó su predicción.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Dayro Moreno
Selección Colombia vs. Bolivia: la IA predice si Dayro Moreno será titular | Foto Luis Acosta / AFP.

La espera terminó y volvió la esperanza de volver a ver a la Selección Colombia jugando. Lo mejor es que se trata de uno de los encuentros más importantes de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La Tricolor se va a enfrentar contra el combinado de Bolivia, esperando cumplir en la clasificación para el torneo de fútbol más importante del mundo.

¿A qué hora empieza el partido de Colombia vs. Bolivia?

A partir de las 6:30 de la tarde de este jueves 4 de septiembre arranca el juego. Colombia se ubica en la sexta posición con 22 puntos. Desde las 4:30 de la tarde se podrá disfrutar todo acerca del partido a través de las diferentes pantallas de Canal RCN, entre ellas la app.

Entre los análisis, el combinado de Néstor Lorenzo necesita ganar debido a que con el triunfo alcanzaría 25 puntos y de esta manera se aseguraría un lugar entre las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Selección Colombia
La Selección Colombia juega contra Bolivia | Foto Alejandro Pagni / AFP.

¿Qué ha pasado con Dayro Moreno en la Selección Colombia?

Entre los nombres que han venido sonando está el de Dayro Moreno. Luego de un extenso tiempo sin ser convocado, el delantero del Once Caldas tendría la posibilidad de jugar contra Bolivia.

No obstante, es preciso decir que puede que el futbolista esté o no corriendo en la cancha del Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, o se quede en la banca.

Así las cosas, es incierto lo que pasará con Dayro en el partido Colombia vs. Bolivia. Por tal razón, se le pidió a la IA que hiciera una predicción en torno a si el delantero jugará o no.

Lo primero que determinó la inteligencia artificial es que no hay información oficial sobre si iniciará el partido o si ingresará como suplente. Esa decisión dependerá del cuerpo técnico de la Selección.

¿Qué predijo la IA sobre el juego de Dayro Moreno con la Selección Colombia vs. Bolivia?

La herramienta tecnológica respondió que teniendo en cuenta la experiencia de Dayro, su perfil goleador y la sorpresa positiva que ha generado su inclusión, puede que:

Dayro Moreno
Dayro Moreno fue convocado, pero puede que lo dejen en la banca | Foto Alejandro Pagni / AFP.
  • Probable participación: sí, es muy probable que Dayro sea utilizado, ya sea desde el inicio o mediante un ingreso durante el segundo tiempo.
  • Inicio del partido: menos seguro, dado que está retornando tras años fuera del equipo, podría ser más viable que empiece en la banca para medir su rendimiento.
  • Minutos esperados: entre 30 y 60 minutos, especialmente si el partido se encuentra parejo o el equipo busca refrescar ofensivamente.
  • Posibilidad de gol: moderada, su olfato goleador es notorio, y si entra en un momento clave, podría aprovechar alguna jugada para marcar.

