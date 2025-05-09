Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla entrevistó a los jugadores de la Selección Colombia tras victoria, esto le dijeron

Esto le dijeron los jugadores de la Selección Colombia al cantante Altafulla luego de su paso al Mundial.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla y la Selección Colombia
Altafulla con la Selección Colombia/Buen día, Colombia/AFP: Luis ACOSTA

El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos una emotiva entrevista con algunos de los jugadores de la Selección Colombia luego de su triunfo contra la Selección de Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

¿Cuánto ganó la Selección Colombia contra la Selección Bolivia?

El equipo cafetero logró llevarse el triunfo tras un resultado 3-0 en el partido que se llevó a cabo este jueves 4 de septiembre, que permitió que la tricolor pasara directo a la Copa Mundo 2026, que tendrá lugar Estados Unidos, Canadá y México.

Selección Colombia en el Mundial 2026

James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los responsables de los tres goles que causaron gran alegría a todos los colombianos.

¿Altafulla entrevistó a los jugadores de la Selección Colombia?

El artista logró estar presente en el Metropolitano en el partido de Colombia contra Bolivia y una vez terminó el encuentro deportivo aprovechó para preguntarse sobre sus sensaciones al lograr pasar luego de ocho años al Mundial 2026.

Altafulla con la Selección Colombia

Al primero que entrevistó fue al capitán James Rodríguez, quien le señaló que tenía una alegría enorme de este triunfo y que esperaba que todos los colombianos estuvieran igual.

Por su parte, Richard Ríos se mostró muy orgulloso con la victoria agregando: "Un sueño hecho realidad, creo que todos los colombianos se lo merecían. Ahora a disfrutar, tenemos un partido complicado, pero a disfrutar".

Luis Díaz, quien incluso le expresó su apoyo cuando el cantante estuvo en La casa de los famosos Colombia, se mostró muy emocionada abrazándolo y destacando su felicidad: "Vamos hij***. Qué alegría, satisfacción, lo que estábamos esperando y muy agradecido con todos los que vinieron".

Finalizó con el jugador del Once Caldas Dayro Moreno, quien confesó lo agradecido que se siente por el apoyo que ha recibido de todos los colombianos. Además, los dos concluyeron con un baile.

¿En qué se encuentra Altafulla?

El artista sigue disfrutando de su romance con la influenciadora Karina García, cautivando a sus fanáticos con sus diversos conciertos en diferentes lugares del país y trabajando en nueva música, donde pronto lanzará colaboración con Juan Duque.

