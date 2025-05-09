Altafulla entrevistó a los jugadores de la Selección Colombia tras victoria, esto le dijeron

El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos una emotiva entrevista con algunos de los jugadores de la Selección Colombia luego de su triunfo contra la Selección de Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity y recibirá castigo: esta es la razón

¿Cuánto ganó la Selección Colombia contra la Selección Bolivia?

El equipo cafetero logró llevarse el triunfo tras un resultado 3-0 en el partido que se llevó a cabo este jueves 4 de septiembre, que permitió que la tricolor pasara directo a la Copa Mundo 2026, que tendrá lugar Estados Unidos, Canadá y México.

James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los responsables de los tres goles que causaron gran alegría a todos los colombianos.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Bolivia ¡Al Mundial!

¿Altafulla entrevistó a los jugadores de la Selección Colombia?

El artista logró estar presente en el Metropolitano en el partido de Colombia contra Bolivia y una vez terminó el encuentro deportivo aprovechó para preguntarse sobre sus sensaciones al lograr pasar luego de ocho años al Mundial 2026.

Al primero que entrevistó fue al capitán James Rodríguez, quien le señaló que tenía una alegría enorme de este triunfo y que esperaba que todos los colombianos estuvieran igual.

Por su parte, Richard Ríos se mostró muy orgulloso con la victoria agregando: "Un sueño hecho realidad, creo que todos los colombianos se lo merecían. Ahora a disfrutar, tenemos un partido complicado, pero a disfrutar".

Luis Díaz, quien incluso le expresó su apoyo cuando el cantante estuvo en La casa de los famosos Colombia, se mostró muy emocionada abrazándolo y destacando su felicidad: "Vamos hij***. Qué alegría, satisfacción, lo que estábamos esperando y muy agradecido con todos los que vinieron".

Finalizó con el jugador del Once Caldas Dayro Moreno, quien confesó lo agradecido que se siente por el apoyo que ha recibido de todos los colombianos. Además, los dos concluyeron con un baile.

Artículos relacionados Epa Colombia Novia de Epa Colombia dedicó contundente mensaje tras difamaciones en su contra

¿En qué se encuentra Altafulla?

El artista sigue disfrutando de su romance con la influenciadora Karina García, cautivando a sus fanáticos con sus diversos conciertos en diferentes lugares del país y trabajando en nueva música, donde pronto lanzará colaboración con Juan Duque.