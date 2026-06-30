Se registró un nuevo sismo en Colombia tras los terremotos que sacudieron a Venezuela, ¿lo sintió?

Tras los dos devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 25 de junio, el interés por los movimientos sísmicos que se registran en Colombia ha aumentado.

En los últimos días, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores en diferentes regiones del país, por lo que muchas personas permanecen atentas a cada nuevo reporte.

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¿Dónde se registró el nuevo sismo en Colombia?

Durante la mañana de este lunes 30 de junio, el Servicio Geológico Colombiano informó sobre un nuevo movimiento telúrico que se presentó en el municipio de Mesetas, departamento del Meta.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo ocurrió a las 8:08 de la mañana, tuvo una magnitud de 2.8 y una profundidad superficial.

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Aunque se trató de un movimiento de baja magnitud, el reporte volvió a despertar el interés pues en lo que va de estos días en Colombia se han presentado más de 15 sismos tras los dos terremotos en Venezuela.

Vuelve a temblar en Colombia: reportan nuevo sismo tras los terremotos en Venezuela. (Foto: Freepik)

¿Qué otros sismos se han registrado recientemente en Colombia?

Antes del movimiento registrado en Mesetas, el Servicio Geológico Colombiano también informó sobre otro sismo ocurrido el domingo 29 de junio.

Según el reporte oficial, el movimiento telúrico se presentó a las 7:49 de la noche en San José del Guaviare, Guaviare, con una magnitud de 2.8 y una profundidad superficial.

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Sin embargo, las autoridades han explicado en diferentes oportunidades que Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica, por lo que es normal que se registren movimientos de tierra con frecuencia en distintas regiones del territorio nacional.

Vuelve a temblar en Colombia: reportan nuevo sismo tras los terremotos en Venezuela. (Foto: Freepik)

Por esa razón, el Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica e informa cada movimiento registrado mediante sus canales oficiales para que la ciudadanía pueda consultar los datos de manera oportuna.

En el caso del país vecino, también se han registrado múltiples réplicas tras los dos terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5, que dejaron varias ciudades afectadas y cientos de personas damnificadas. Mientras tanto, continúan las labores de rescate para encontrar personas con vida entre los escombros.