¿Se partirá en dos el planeta? estas son las causas que preocupan a los expertos

Un grupo de científicos advirtió sobre una posible falla geológica que podría desencadenar fenómenos alrededor del mundo, como tsunamis y terremotos.

¿Cuál es el fenómeno que tiene preocupados a los científicos frente el estado del planeta tierra?

Se trata de una división de las placas tectónicas que se ha generado tras una fractura en la zona del Himalaya, y aunque no es la primera vez que las placas tienen este tipo de afectaciones, podría ser fatal debido a que la forma en la que se generó se hizo de manera horizontal.

Tsunamis, terremotos y división continental, lo que podría provocar la fractura en el Himalaya. Foto Freepik

Las fracturas en las placas se suelen revelar de forma vertical, lo que no suele tener implicaciones graves en el comportamiento de la tierra, sin embargo, esta nueva fisura parece haberse dado de manera horizontal, con una profundidad mayor a la usual, generando una división en la tierra que podría afectar en todo el planeta.

¿Cuál es la causa de que se generen fracturas en las placas del planeta tierra?

Los fenómenos como terremotos y tsunamis suelen dejar huella en la capa superficial, sin embargo, no afectan el curso natural del comportamiento de la tierra, a diferencia de esta nueva falla que podría extenderse en distintas partes del mundo desencadenando una ola de inestabilidad en la superficie lo que termina convirtiéndose en una cadena de terremotos difíciles de predecir o controlar.

Se advierte que la falla en las placas que cubren India y Euroasia están a punto de colisionar, lo que ocasionaría la división terrestre de la región hindú desde el interior de la tierra hasta la superficie, partiendo el continente en dos y dando espacio a un nuevo océano.

¿Qué dicen los expertos sobre esta nueva falla geológica que afecta al planeta tierra?

Algunos científicos siguen estudiando la gravedad de este fenómeno, afirmando que quizá sí puede ser el anuncio de una nueva fase para nuestro planeta, y una nueva forma de entender el comportamiento de la tierra en el espacio y hacia su interior.

El planeta enfrenta un riesgo inesperado, la fractura del Himalaya podría detonar una cadena de terremotos. Foto Freepik

Y aunque no se tenía conocimiento sobre este nuevo hecho, algunos expertos buscan la posibilidad de retrasar la colisión y siguen estudiando las causas principales por las que esta fractura apareció, descartando además, que existan otras similares en el resto del planeta o al menos dando tiempo antes de que se genere una cadena de desastres naturales.