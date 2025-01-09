Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Se partirá en dos el planeta? estas son las causas que preocupan a los expertos

Una fractura en el Himalaya preocupa a científicos: podría detonar terremotos, tsunamis y hasta abrir paso a un nuevo océano.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Imagen de la cordillera del Himalaya, epicentro de la falla que preocupa a la ciencia.
Las placas tectónicas de India y Euroasia podrían chocar y partir el continente. Foto Freepik

Un grupo de científicos advirtió sobre una posible falla geológica que podría desencadenar fenómenos alrededor del mundo, como tsunamis y terremotos.

Artículos relacionados

 

¿Cuál es el fenómeno que tiene preocupados a los científicos frente el estado del planeta tierra?

Se trata de una división de las placas tectónicas que se ha generado tras una fractura en la zona del Himalaya, y aunque no es la primera vez que las placas tienen este tipo de afectaciones, podría ser fatal debido a que la forma en la que se generó se hizo de manera horizontal.

El planeta enfrenta un riesgo inesperado, la fractura del Himalaya podría detonar una cadena de terremotos.
Tsunamis, terremotos y división continental, lo que podría provocar la fractura en el Himalaya. Foto Freepik

Las fracturas en las placas se suelen revelar de forma vertical, lo que no suele tener implicaciones graves en el comportamiento de la tierra, sin embargo, esta nueva fisura parece haberse dado de manera horizontal, con una profundidad mayor a la usual, generando una división en la tierra que podría afectar en todo el planeta.

Artículos relacionados

¿Cuál es la causa de que se generen fracturas en las placas del planeta tierra?

Los fenómenos como terremotos y tsunamis suelen dejar huella en la capa superficial, sin embargo, no afectan el curso natural del comportamiento de la tierra, a diferencia de esta nueva falla que podría extenderse en distintas partes del mundo desencadenando una ola de inestabilidad en la superficie lo que termina convirtiéndose en una cadena de terremotos difíciles de predecir o controlar.

Se advierte que la falla en las placas que cubren India y Euroasia están a punto de colisionar, lo que ocasionaría la división terrestre de la región hindú desde el interior de la tierra hasta la superficie, partiendo el continente en dos y dando espacio a un nuevo océano.

Artículos relacionados

¿Qué dicen los expertos sobre esta nueva falla geológica que afecta al planeta tierra?

Algunos científicos siguen estudiando la gravedad de este fenómeno, afirmando que quizá sí puede ser el anuncio de una nueva fase para nuestro planeta, y una nueva forma de entender el comportamiento de la tierra en el espacio y hacia su interior.

Tsunamis, terremotos y división continental, lo que podría provocar la fractura en el Himalaya.
El planeta enfrenta un riesgo inesperado, la fractura del Himalaya podría detonar una cadena de terremotos. Foto Freepik

Y aunque no se tenía conocimiento sobre este nuevo hecho, algunos expertos buscan la posibilidad de retrasar la colisión y siguen estudiando las causas principales por las que esta fractura apareció, descartando además, que existan otras similares en el resto del planeta o al menos dando tiempo antes de que se genere una cadena de desastres naturales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La polémica por un cantante que canta reguetón en velorios. Viral

Video viral: curioso cantante que ofrece reguetón para despedidas fúnebres

En redes sociales se ha viralizado un cantante que interpreta en los velorios y las reacciones no se han hecho esperar.

Mujer se vuelve viral tras confesar que no quiere la custodia de su hija. Celebrities

Video viral | Mujer confiesa que no quiere la custodia de su hija y desata polémica

Una mujer generó debate tras confesar en un video que, después de su divorcio, no quiere quedarse con la custodia de su hija.

WhatsApp Tecnología

Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en septiembre de 2025

Varios celulares comenzarán a presentar fallas en WhatsApp hasta quedar sin servir en septiembre de 2025.

Lo más superlike

Marlon Solórzano y Yana Karpova Marlon Solórzano

Marlon Solórzano llevó a Yana al barrio en que creció a comer granizado: "Demostró finura"

Así fue la visita de Yana Karpova al barrio en el que creció Marlon Solórzano en Medellín.

Candidata de Miss Universe Colombia, el reality padece de lupus eritematoso sistémico Salud

¿Qué es el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad que padece una candidata de Miss Universe Colombia, el reality?

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie

Yery Mua hizo denuncia en redes sociales Talento internacional

Yeri Mua denuncia intimidaciones en su contra y señala a un reconocido influencer

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia Altafulla

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!