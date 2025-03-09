Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La cápsula del tiempo de la princesa Diana fue abierta antes de lo previsto ¿Qué tesoros guardaba en su interior?

La cápsula del tiempo de Diana de Gales fue abierta en Londres tras 30 años, revelando objetos que reflejan su legado humanitario.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La princesa Diana sigue inspirando a millones de personas en el mundo
LadyDi es catalogada como referente de inspiración en el mundo / (Foto de AFP)

La historia de la princesa de Gales siegue siendo tema de conversación para todos los seguidores de su vida y obra, especialmente en Londres con la apertura anticipada de la cápsula del tiempo de la princesa Diana.

¿Por qué se abrió la cápsula antes de lo previsto?

El cofre fue sellado en el hospital Great Ormond Street de Londres en el año 1991, y estaba destinado a permanecer oculto por un siglo en el lugar, sin embargo, los trabajos de remodelación que se realizaron en la unidad de Oncología pediátrica fue la causa.

El cofre de Diana fue sellado en 1991 en el hospital Great Ormond Street.
Tras 30 años, Londres descubre los objetos que Diana dejó como huella de su visión humanitaria y ambiental. Foto Freepik

El cofre estaba hecho de madera reforzada con plomo y fue enterrada por la princesa Diana junto a dos niños que eran pacientes del hospital en ese momento, con la idea de dejar una huella para que las siguientes generaciones conocieran de qué manera se vivía en los años 90.

Sin embargo, treinta años después se dio apertura al cofre revelando objetos y visión humanitaria con la sensibilidad tan característica de una de las figuras femeninas más seguidas y amadas en la historia británica.

¿Qué tesoros guardaba la cápsula de la princesa Diana?

Los objetos hallados en el cofre de la princesa Diana representaban en gran medida la transición tecnológica y culturan de la época, pues un televisor portátil, un CD de Kylie Monogue, una calculadora que funciona con luz solar, monedas, periódicos, un pasaporte y una hoja de papel reciclada fueron los elementos que se encontraron dentro de esta cápsula del tiempo.

También se encontraban semillas de árboles y una fotografía de sí misma como símbolo de su compromiso con el medio ambiente y su espíritu humanitario.

¿Qué legado sigue dejando Diana a 28 años de su partida?

La apertura de la cápsula se hizo en una fecha conmemorativa para la princesa Diana de Gales, pues el 31 de agosto de 2025 se conmemoró el aniversario numero 28 de su muerte en París.

Diana sigue siendo recordada como una mujer que entregó su vida y voluntad a la ayuda humanitaria y al crecimiento de las acciones sociales alrededor de todo el mundo, conocida como “la princesa del pueblo” Diana se ve reflejada en el legado de sus dos hijos, los príncipes William y Harry, quienes, desde sus roles activos, siguen impulsando causas sociales.

Diana enterró el cofre junto a dos niños pacientes de oncología pediátrica. Foto AFP/ ohnny EGGITT

La cápsula del tiempo de Diana de Gales no es solo un baúl de madera con recuerdos, también se convirtió en un símbolo de compromiso de Diana con la vida y la esperanza de un futuro en el que resuena la empatía y el servicio.

