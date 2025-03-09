Hallan en la Antártida misterioso objeto en Google Maps, tiene a todos hablando de OVNIs
El objeto circular despertó la curiosidad y debate entre internautas, quienes analizan su posible origen y teorías sobre OVNIs.
Un extraño hallazgo captó la atención de internautas y aficionados a los fenómenos inexplicables. Cerca de la estación polar AB Dobrowolski, en la remota Antártida, fue identificado un objeto de forma circular que despertó toda clase de especulaciones.
Misterioso objeto en la Antártida sorprende en Google Maps
La imagen fue localizada gracias a Google Maps y rápidamente se viralizó en redes sociales.
El objeto presenta un contorno perfectamente definido y un color negro uniforme que destaca sobre el blanco del hielo y las rocas de la región.
Su ubicación exacta se encuentra en las coordenadas 66°16'24.5" S 100°59'03.5" E, lo que ha permitido a los curiosos acercarse virtualmente para observarlo.
La particularidad del objeto y su contraste con el paisaje helado hace que resulte difícil determinar de inmediato su origen solo a partir de imágenes satelitales.
Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de un platillo volador, mientras que otros sostienen que se trata de una formación geológica natural o incluso de una estructura vinculada a las labores de investigación que se realizan en la zona.
El hallazgo ha despertado la curiosidad en aficionados en fenómenos paranormales quienes han abierto grupos en redes sociales para debatir sobre el tema y además de querer explorar esta parte del mundo.
Además, este descubrimiento se suma a otros objetos insólitos que se han registrado en lugares recónditos del planeta, como una figura en forma de cráneo ubicada cerca de una isla canadiense, aumentando la fascinación por lo desconocido en estos territorios extremos.
La Antártida: un continente lleno de secretos
La Antártida, uno de los lugares más inhóspitos del planeta, es escenario de fenómenos que desafían la lógica cotidiana.
Su aislamiento, el clima extremo y la dificultad para sobrevolar algunas zonas contribuyen a que cualquier hallazgo genere intriga y teorías diversas.
Los aviones evitan gran parte del continente por las condiciones adversas, y los vuelos de exploración se limitan a ciertas rutas, además de tratados que existen en donde está prohibido sobrevolar por estas zonas.
Y es que no solo es el clima sino que también se debe a la falta de demanda de rutas comerciales, no es económicamente rentable para las aerolíneas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike