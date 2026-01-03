Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daddy Yankee aclara quién es la mujer con la que apareció abrazado en redes

Daddy Yankee sorprendió al publicar una foto abrazado con una mujer, despertando especulaciones que luego fueron aclaradas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Una imagen bastó para desatar comentarios y especulaciones alrededor de Daddy Yankee.
Una imagen bastó para desatar comentarios y especulaciones alrededor de Daddy Yankee. Foto AFPIvan Apfel

El cierre del 2025 dejó una imagen que no pasó desapercibida entre los seguidores de Daddy Yankee, una publicación en redes sociales terminó convirtiéndose en tema de conversación por un detalle que despertó curiosidad, una fotografía en la que aparece abrazado a una mujer, cuya identidad no era del todo clara.

¿Por qué la fotografía de Daddy Yankee causó tanto revuelo en redes sociales?

Daddy Yankee se mostró sonriente, en escenarios y acompañado de su círculo cercano y se le ve abrazando a una mujer vestida de verde, en una toma ligeramente desenfocada.

La falta de nitidez y la ausencia de contexto inmediato hicieron que muchos usuarios comenzaran a preguntarse quién era ella y qué vínculo tenía con el artista.

Algunos seguidores reaccionaron con humor, otros con curiosidad genuina y algunos incluso con cierto tono celoso, la imagen se viralizó rápidamente, impulsada también por el historial reciente del cantante.

¿Se trata de un nuevo romance en la vida de Daddy Yankee?

No era la primera vez que un rumor de este tipo surgía, pues meses atrás una fotografía junto a una reconocida presentadora colombiana también generó titulares, aunque fue desmentida de inmediato.

Daddy Yankee asiste al Savage X Fenty Show Vol. 3 de Rihanna presentado por Amazon Prime Video en The Westin Bonaventure Hotel & Suites.
Una foto donde Daddy Yankee aparece abrazado con una mujer generó dudas entre sus seguidores. Foto | Emma McIntyre.

Sin embargo, con el pasar de los días se aclaró la situación y se confirmó que no había ningún romance oculto, lejos de tratarse de una pareja sentimental, la mujer que aparece en la imagen tiene un vínculo mucho más profundo y familiar con el cantante.

¿Quién es realmente la mujer que aparece junto a Daddy Yankee?

La protagonista de la imagen es Yamilette Ayala, la hija mayor de Daddy Yankee. Nacida en 1995, cuando el artista aún era muy joven, Yamilette ha mantenido un perfil bajo y alejado del foco mediático durante la mayor parte de su vida.

Aunque es poco conocida por el público, mantiene una relación cercana con su padre y ha estado presente en momentos importantes de su entorno familiar.

Daddy Yankee logra fallo a su favor en caso por uso de sus marcas con su exesposa
Se reveló la identidad de la mujer que apareció junto a Daddy Yankee. | AFP: Jaydee Lee Serrano

Yamilette ha sido descrita como una mujer reservada, y su bajo perfil ha contribuido a que pocas personas la reconocieran en la imagen, alimentando así la confusión inicial.

Con esta aclaración, la fotografía toma un nuevo significado, lejos de polémicas, representa un gesto de afecto familiar en medio de una etapa de cambios para Daddy Yankee.

