Camilo revela cómo sus hijas marcaron su crecimiento para el 2026

El cierre de 2025 encontró a Camilo en una etapa de profunda introspección y gratitud.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, dejó ver cómo la paternidad, el amor y la familia se convirtieron en el eje que sostuvo su crecimiento personal durante los últimos doce meses.

Camilo optó por narrar su año desde las emociones, para él, 2025 fue un período de equilibrio, donde la carrera avanzó con fuerza, pero el corazón lo hizo aún más.

¿Cómo transformó la paternidad la idea de Camilo sobre la vida?

Uno de los elementos más destacados de su reflexión fue el papel de sus hijas, a quienes definió como sus grandes maestras.

El cantante dejó entrever que la paternidad no solo le cambió las rutinas, sino la forma en la que entiende el éxito, aprender a detenerse, observar y valorar lo simple fue parte del proceso que más marcó su 2025.

En ese aprendizaje silencioso, encontró respuestas que ninguna gira ni premio podría ofrecerle.

¿Qué lugar ocupó la música para Camilo Echeverry en su balance emocional?

Aunque el plano personal tuvo un peso central, la música siguió siendo el espacio donde Camilo volcó lo vivido, y recordó con especial emoción la conexión que logró con el público a través de canciones profundamente personales.

Camilo compartió un mensaje en Instagram donde destacó la paternidad como su mayor aprendizaje del 2025. Foto AFP/Rodrigo Varela

Durante el año, recorrió varios países con su gira “Nuestro Lugar Feliz”, una experiencia que describe como una oportunidad para sentirse acompañado y comprendido por su audiencia.

¿Por qué el amor entre Camilo y Evaluna sigue siendo un pilar fundamental?

En medio de ese recorrido, Camilo también celebró un momento clave en su vida de pareja, la renovación de votos con Evaluna Montaner.

Más que un gesto simbólico, este acto representó la decisión consciente de seguir construyendo juntos, desde la complicidad, la fe y el compromiso diario, para el artista, reafirmar ese “sí” fue una manera de honrar el camino recorrido y proyectarse hacia el futuro con más seguridad.

Camilo cerró el año afirmando que se siente listo para recibir el 2026 con nuevos retos personales y musicales./AFP: Romain Maurice

Con la serenidad de quien se siente en el lugar correcto, el cantante expresó que se siente preparado para lo que venga, mirando al 2026 con ilusión y seguir creciendo, sin perder la esencia.