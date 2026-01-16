Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Richard Ríos, estrella de la Selección Colombia sufrió grave lesión, ¿se pierde el Mundial?

En las últimas horas, el Benfica confirmó la lesión que sufrió Richard Ríos y que enciende las alarmas en la Selección Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Richard Ríos sufrió grave lesión
Esto se sabe de la lesión de Richard Ríos. (AFP: Jordan Bank)

El nombre del mediocampista Richard Ríos ha empezado a apoderarse de las tendencias en las últimas horas luego que saliera el parte oficial de su lesión.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Richard Ríos?

El último compromiso de Benfica dejó una imagen que encendió la preocupación en Portugal y en Colombia. Richard Ríos tuvo que abandonar el campo visiblemente adolorido y con el brazo inmovilizado, una escena que hizo pensar lo peor a los hinchas.

En la jornada de este 16 de enero hubo confirmación médica por parte del club, en donde revelaron que el colombiano presenta una luxación traumática en el hombro derecho.

Una lesión aparatosa que, pese a su gravedad, según informaron, por el momento no requerirá cirugía, ya que el cuerpo médico optó por un tratamiento enfocado en rehabilitación y fortalecimiento progresivo de la articulación.

"El departamento médico del club cree que el jugador se recuperará completamente con un tratamiento más conservador, por lo que, en este momento, no está prevista una cirugía que pondría fin a su temporada", anunció 'O Jogo'.

¿Richard Ríos se pierde la Copa del Mundo 2026 con Colombia por su lesión?

Aunque el club no reveló por el momento la fecha oficial o aproximada para su regreso, expertos médicos coinciden en que la recuperación de este tipo de lesiones suele tomar varias semanas.

En cuanto al impacto a largo plazo, especialistas en medicina deportiva coinciden en que una luxación traumática de hombro, tratada de forma conservadora y sin complicaciones, no debería poner en riesgo la presencia de Richard Ríos en el Mundial de 2026.

Los expertos advierten que el mayor riesgo aparece si el jugador vuelve antes de tiempo o sufre una nueva luxación, escenario que sí podría derivar en cirugía y prolongar los tiempos de recuperación.

Por ahora, el pronóstico es favorable y no hay indicios médicos que apunten a que la lesión comprometa su participación en la cita mundialista.

Richard Ríos sufrió grave lesión
Richard Ríos sufrió lesión en Benfica. (Foto AFP)

¿Cómo reaccionó Richard Ríos tras conocerse su grave lesión?

El futbolista colombiano tras conocerse el dictamen médico sobre su lesión no ocultó su tristeza, pero dejó ver su esperanza por recuperarse lo más pronto posible.

Richard compartió una foto suya a blanco y negro y con un mensaje en portugués aseguró que con ayuda de los médicos y de su disciplina podrá volver lo más pronto posible a las canchas: “Tudo passa”.

Como era de esperarse, esta noticia ha tomado por sorpresa a los hinchas colombianos, quienes esperan que el jugador logre recuperarse por completo para los amistosos en marzo con la tricolor.

