Revelan videos de cómo se vivió el fuerte terremoto en México de este viernes 17 de julio

En la mañana de este viernes 17 de julio se reportó un fuerte temblor en México con una magnitud de 7,4, que generó gran preocupación en la población azteca.

¿Cómo fue el temblor en México de este viernes 17 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre el sismo que sufrió el país centroamericano, cuyo epicentro se dio en las costas de Chiapas en México.

Según se conoció, una hora antes de había reportado un temblor de 4,7, pero tras el fuerte terremoto posterior. las autoridades decidieron alertar a los ciudadanos a tomar las preocupaciones necesarias.

Cientos de personas desalojaron sus viviendas y sus lugares de trabajo, cuyas jornadas labores se cancelaron por prevención.

Poco después se presentó una réplica de magnitud de 7,3, por lo que, la alerta de un posible Tsunami en Estados Unidos se dio también para los países cercanos debido a que en Guatemala y Salvador también sintieron el temblor.

Guatemala descartó alerta de Tsunami, pero México decidió continuar con la alerta y las autoridades correspondientes recomendaron alejarse de las playas.

Estos movimientos de la tierra no provocaron afortunadamente ninguna pérdida de vidas humanas.

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¿Cómo se registró el temblor en México?

Varios internautas que presenciaron el temblor y los momentos de angustia que vivieron muchas personas, y optaron por grabar y compartir los videos en redes sociales.

En las grabaciones se logra ver cuando varios edificios se mueven, barrancos de tierra se desploman y las personas salen a la calle para proteger sus vidas.

Varios internautas han detallado su preocupación luego de recordar los fuertes sismos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, que dejaron miles de fallecidos.

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Por el momento, las autoridades continúan tranquilizando a la población y asegurándose de que puedan tomar todas las medidas correspondientes de cuidado y protección en caso de una réplica fuerte.

Asimismo, siguen evaluando los posibles panoramas para actuar con rapidez y que no haya afectaciones.

Por lo pronto, se debe estar atento y seguir las recomendaciones que brindan los entes encargados.