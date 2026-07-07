Reconocida influencer se volvió viral por su parecido con Erling Haaland: ¿de quién se trata?

Una reconocida influenciadora rusa se volvió viral en las redes sociales debido a que varios de sus videos se popularizaron gracias a que los internautas aseguraron que tenía un gran parecido con Erling Haaland.

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¿Quién es Erling Haaland y por qué es tan reconocido?

Erling Haaland es un futbolista noruego que juega como delantero y es considerado uno de los mejores atacantes del mundo gracias a su extraordinaria capacidad goleadora, su potencia física, velocidad y definición.

Actualmente, Haaland hace parte del Manchester City F.C. y es la principal figura de la Selección de Fútbol de Noruega. Algunos de sus principales éxitos son: Gana la Liga de Campeones de la UEFA con el Manchester City, obtener la Bota de Oro de la Premier League en varias ocasiones y recibir el premio Golden Boy en 2020.

Carrera futbolística de Erling Haaland (Foto de AFP/ Justin Casterline)

Durante el Mundial de 2026, su popularidad creció aún más gracias a su destacada actuación con la selección de Noruega.

Sin embargo, más allá de su rendimiento dentro de la cancha, Haaland se ha convertido en una de las figuras más queridas en redes sociales por su particular sentido del humor y su personalidad espontánea, que contrastan con su imponente físico y su presencia en el campo de juego.

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¿Quién es la influencer rusa que se parece a Erling Haaland?

Recientemente, se han viralizado una serie de videos de una influenciadora rusa, ya que los internautas e incluso sus mismos seguidores aseguran que tiene un gran parecido físico con Haaland.

Se trata de Anastasia Kostromitina, una modelo y creadora de contenido nacida en Moscú, Rusia, reconocida por haber desarrollado importantes campañas de moda y fotografía. Sin embargo, su fama internacional llegó en Julio del 2026, debido a su sorprendente parecido con el futbolista noruego.

La encargada de hacer a Anastasia viral fue su misma mamá, Maria Kos, quien publicó un video de Instagram comparando el aspecto de su hija con el de Haaland. El video acumuló millones de reproducciones y los internautas comenzaron a destacar rasgos como: El cabello rubio, los ojos claros, la estructura facial, las expresiones del rostro e incluso algunos gestos similares.

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¿Qué dijo de Anastasia Kostromitina cuando la compararon con Erling Haaland?

Más allá de molestarse, Anastasia Kostromitina confesó que ser asociada con uno de los mejores futbolistas del mundo era algo positivo. Después, comenzó a recrear fotografías y poses características de Haaland, sumándose a la tendencia y bromeando con sus nuevos seguidores.